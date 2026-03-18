Ekonomik kriz bayram alışverişini vurdu: "Baktım, gidiyorum; 1 kilo bile alamadım"

Ramazan Bayramı öncesinde Aksaray’da alışveriş hareketliliği gözlenirken, fiyatlar dar gelirli yurttaşların bayram sevincini gölgeledi. Kent sakini Hasan Oruç, "Bir şey alamadım. Her şey ateş pahası. Baktım, gidiyorum; alacaklarım var ama çok pahalı, 1 kilo bile alamadım" dedi.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Aksaray’da yurttaşları bayramlık telaşı sardı.

Şekerden lokuma, kıyafetten gıdaya kadar Salı Pazarı dolup taştı ancak fiyatlar bazı yurttaşların alım gücünü aştı.

Pazarda şeker ve lokum çeşitlerinin kilogram fiyatları 100-400 lira arasında değişirken, sade ve güllü lokumlar 100 lira, diğer lokum çeşitleri ise 175 liradan satılıyor. Şeker ve lokum fiyatları marketlerde ise biraz daha artıyor.

Bayram nedeniyle tezgâh açtıklarını belirten pazar esnafı Ahmet Samancı, "Pazarda pek neşe yok. Fiyatlar çok yüksek değil, geçen seneye göre yüzde 10-15 civarında artış var ama insanların alım gücü olmadığı için hareketlilik yok. Çok büyük bir yoğunluk beklenmiyor. İnsanlar pahalı bulmuyor aslında ama önceliği temel gıda ihtiyaçlarına veriyor. Pandemiden sonra bayramların eski neşesi de kalmadı. Ziyaretler azaldı, bu da şeker ve lokum talebini düşürdü. Son güne kadar bekleyeceğiz, arife gününe kadar hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.

"HER ŞEY ATEŞ PAHASI, BAKTIM GİDİYORUM"

Alışverişe çıkan Hasan Oruç ise fiyatlardan yakınarak, "Bir şey alamadım. Her şey ateş pahası, baktım gidiyorum, alacaklarım var ama pahalı. 1 kilo bile alamadım. Pazardan hiçbir şey alamadım, belki çarşıdan alırım. Pazarda fiyatlar iki katı. Vatandaş bakıp geçip, gidiyor. Diğer tezgâhta kadının biri elmayı taneyle aldı. Adam Allah’tan korkar ya. Elmayı tane tane aldı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMA BAYRAMLIK BİLE ALAMADIM"

Alışveriş için pazara gelen Songül isimli yurttaş ise, "Aksaray’ın gidişatı hiç iyi değil. Fiyatlar çok yüksek. Geçimimi merdiven silerek sağlıyorum. Eşim yok, bir çocuğum var, ona bakmak zorundayım. Daha çocuğa bayramlık bile alamadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 11 bin lira kira ödüyorum. Soba yaktığım halde doğal gaz çok geliyor. 500-600 liranın üstü geliyor. Elektrik, su, internet, telefon faturası var. Biz hangisine yetişelim? Geçimimi iki ellerimle yapıyorum. Yarık ellerimle yapıyorum. Bazen de bazlama, gözleme yaparak geçimimi sağlıyorum" şeklinde konuştu.

Esnaf Yıldıray Kart, bayram sonrası fiyatların düşebileceğini belirterek, "Domates ve biber yükseldi. Geçen hafta 70-80 liraya satılmıyordu, bu hafta domates 100-150 lira arasında alıcı buluyor. Bayramdan sonra fiyatlar düşebilir. Bayram şekerleri de geçen yıla göre daha pahalı" dedi.

Şifa Ol ise bayram alışverişinin geçen yıla göre çok farklı olduğunu ifade ederek, "Bu hafta 1 kilo domates 100, biber 160 lira. Geçen seneye göre fark büyük, enflasyonu bilemem. Şeker fiyatları ise bazı yerlerde yüksek, bazı yerlerde normal" diye konuştu.