Ekonomik kriz derinleşiyor: Konkordato başvuruları yüzde 72 arttı

Ekonomideki kriz, her geçen gün daha fazla işletmeyi vuruyor.

Kapısına kilit vuran işletme sayısı artıyor. Batık kredi miktarı 24 Ekim 2025 haftasında 519 milyar lirayı aşarken, 2025’in Ocak-Ekim döneminde konkordato geçici mühlet alan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 2 bin 326’ya yükseldi.

Günde ortalama 8 firma için konkordato geçici mühlet kararı veriliyor. Bu yılın ilk 10 ayındaki konkordato sayısı da geçen yılın tamamını aşmış oldu. Nefes'in haberine göre; 2024’ün tamamında konkordato için geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 1.723 olurken, 2018’den bu yana toplam 8 bin 613 dosya için geçici mühlet kararı verildi. Bu yılın ilk 10 ayında 196 şirket için iflas kararı verilirken 2018’den bu yana iflas kararı verilen şirket sayısı ise 803’ü buldu.

32 BİN 779’U KAPANDI

Geçici mühlet başlangıcından iflas kararı verilme ortalama süresi de bu yıl ocak ayında 417 günken ekim ayında 390 güne geriledi. Konkordato için ret kararı verme süresi ise ekim ayında 436 gün oldu. Bu yılın ilk 9 ayında kapısına kilit vuran esnaf sayısı ise 83 bin 302’ye yükseldi. 2024’ün ilk 9 ayında kapanan şirket, kooperatif gerçek kişi ticari işletme sayısı 31 bin 453 iken, bu yılın aynı döneminde 1.326 adetlik artışla 32 bin 779’a yükseldi.

Reel sektör, finansmana erişim zorluğu, üretimde daralma ve rekabet gücünde kayıp gibi ciddi sorunlarla boğuşurken, ödeme zorluğu nedeniyle mahkemeye başvuranlar da çığ gibi büyüyor. Konkordatotakip internet sitesinin verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında 1.351 firma konkordato için kesin mühlet kararı alırken, 1.061 firmanın ise konkordato talebi reddedildi.