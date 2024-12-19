Ekonomik kriz megakenti sarstı

Ekonomi Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi Kasım 2024 verilerini açıkladı.

2025 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 toplantısı geride kalırken, İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı araştırma, İstanbul'da yaşayanların asgari ücret beklentisini de ortaya çıkardı. Buna göre eğitim, meslek ve gelir düzeyine bağlı olarak 8 farklı kategoriden seçilen bin 1 kişi ile yapılan araştırmada, İstanbul'un ilk üç sorunu olarak "trafik, ekonomi ve sığınmacılar" öne çıktı.

Katılımcılar, yüzde 60,4 ile trafik sorunlarını, yüzde 55 ile ekonomik sorunları ve yüzde 44 ile sığınmacıları İstanbul'un en büyük sorunları olarak gördü.

Araştırmaya göre, kredi kartı kullananların yüzde 41,2'si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 34,8'i ise asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı borcunu hiç ödeyemeyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

Kasım ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 11,5’i aslında pek geçinemediğini, yüzde 39,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 19,8’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Birikim yaptığını belirten katılımcıların yüzde 60,3’ü altın, yüzde 18,7’si hisse senedi, yüzde 16,9’u döviz aldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 63,5'i kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini belirtirken, yüzde 8,8'i güvenli bulduğunu, yüzde 11,2'si kısmen güvenli bulduğunu, yüzde 16,5'i ise fikrinin olmadığını aktardı.

Katılımcılar gelecek 6 aya ilişkin beklentileri sorulduğunda ise işsizliğin, döviz kurlarının, enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını öngördü.

Katılımcıların 2025 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin beklentisi ise 33 bin 406 TL seviyesinde gerçekleşti.

EV KİRASI ÖDENEMEDİ

Raporda yaşanan maddi yetersizliklere ilişkin veriler ise şöyle:

• Kiracıların yüzde 11,6’sı geçen ay kirasının tamamını ödeyemedi

• Katılımcıların yüzde 53,3’ü maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldı

• Katılımcıların yüzde 16,3’ünün maddi yetersizlikten dolayı evde yiyecek hiçbir şey bulamadığı zamanlar oldu

• Katılımcıların yüzde 44,5’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttü.

• Katılımcıların yüzde 39,2’si ekonomik durumun değişmeyeceğini, yüzde 42,1’i kötüleşeceğini belirtti.

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İSTANBULLU MUTLU DEĞİL

Duygu halleri sorulan İstanbulluların ortalama stres seviyesi 10 puan üzerinden 7,1 olarak ölçülürken, kaygı seviyesi 6,4 olarak ölçüldü. Kasım ayındaki yaşam memnuniyeti 4,4 ve mutluluk seviyesi 5,2 olarak ölçüldü. Katılımcıların 2024 yılına puanı 5,4 olurken 2025 yılından beklentilerinin ise 5,3 puan olduğu görüldü.

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GELECEK 6 AY BEKLENTİLERİ

• İşsizlik artacak:%69

• Döviz kuru yükselecek: %78,9

• Enflasyon artacak: %69,7