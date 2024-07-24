Ekonomik kriz tatili etkiledi: Tatil rotası yine akraba, eş, dost evi

TÜİK yurt içi seyahat verilerine göre Ocak-Mart 2024 döneminde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların en çok arkadaş veya akraba evinde kalması dikkat çekti.

Haber Merkezi

Ekonomik kriz ile birlikte artan ulaşım, yemek ve konaklama masrafları iç turizmde tercihleri de etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-şubat-mart aylarından oluşan 1’inci çeyrekte yurt içinde 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 45 milyar 262 milyon 452 bin TL harcadı. Ancak seyahate çıkanlar 139 milyon 316 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı.

KONAKLAMA DÜŞTÜ

TÜİK, yılın 1’inci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıkarken, seyahate çıkanların 1 ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bin seyahat olarak gerçekleşti. Birinci çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

HARCAMA ARTTI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 95,6’sını 43 milyar 273 milyon 587 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,4’ünü 1 milyar 988 milyon 864 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 TL oldu.

EN YÜKSEK YEME VE İÇME

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,3 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,9 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre, değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 91,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 80,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 127,3’lük artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında 2’nci sırada yüzde 22,5 ile gezi, eğlence, tatil, 3’üncü sırada ise yüzde 6,6 ile sağlık yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında 2’nci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile otel yer alırken; kendi evi 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile 3’üncü sırada yer aldı.

Harcama türlerinin toplam harcama içerisindeki oranları (%) 2024:

Geceleme sayısının konaklama türlerine göre dağılımı - 2024

TÜİK’in 2024 ocak-mart verilerinden öne çıkan veriler şöyle;

Seyahat eden sayısı: 8 milyon 262 bin

Seyahatte harcanan para: 45 milyar 262 milyon 452 bin TL

Geceleme sayısı: 65 milyon 239 bin

Ortalama geceleme sayısı: 6,6 gece oldu