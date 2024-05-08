Ekonomik kriz, yoksulluk, baskı ve otoriterlik: Göçen göçene

Ülkenin her geçen gün daha fazla yoksullaşması, tek adam rejiminin yarattığı baskı başta gençler olmak üzere göç artırdı. Resmi ya da değil, tüm yollarla Türkiyeliler göç etmenin yollarını arıyor.

Haber Merkezi

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve artan baskılar başta gençler olmak üzere insanları yurtdışına kaçmaya zorluyor. Yurtdışından gelen veriler de bu tespiti doğruluyor. Son zamanlarda İngiltere ve Almanya merkezli veriler de Türkiye’den yurtdışına göçün ve kaçak geçişin ne kadar arttığını gözler önüne serdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2018'den sonra ülkeye resmi olmayan yollarla yapılan göçte önemli bir yükseliş kaydedildi. Bu artış da Türkiyeliler de önemli bir rol oynadı. 2021 yılına kadar İngiltere’de Türkiyelilere dair herhangi bir veri bulunmazken bu tarihten sonra ise önemli bir artış yaşanmaya başlandı. Öyle ki geçen yıl İngiltere’ye yapılan resmi olmayan göçlerde Türkiyeliler üçüncü sıraya yerleşti. Geçen yıl en çok göç 5 bin 545’le Afganistan’dan giderken ikinci sırada 3 bin 562’yle İran aldı. Türkiyeli sayısı ise 3 bin 40 oldu.

Bakanlığın verilerine göre Türkiyelilerin göç sayıları yıllar içinde şöyle:

• 2020: 0

• 2021: 69

• 2022: 1127

• 2023: 3 bin 40

Almanya Federal İstatistik Dairesi de geçen günlerde ülkeye çalışmak için gidenlerin sayısını açıkladı. Almanya'ya çalışmak için giden göçmenlerin en çok yararlandığı uygulama Mavi Kart. Türkiyeliler en çok Mavi Kart sıralamasında da ilk üçte yer aldı. DW’de yer alan habere göre Mavi Kart alanlarda başı 33 binle Hindistan vatandaşları çekiyor. Onları 10 binle Rusya, 8 binle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları izliyor.

Akademik eğitime sahip göçmenler ise Mavi Kart olmadan Almanya'da çalışma ve geçici oturum izni alabiliyor. 2023 yılında 49 bin üniversite mezunu bu şekilde iş bularak Almanya'ya yerleşti. 49 bin kişi içinde başı 6 binle Hindistan vatandaşları çekiyor. Onları 4 binle Çin, 3 binle de Türk vatandaşları izliyor.

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre ise ülkeye geçen yılın ilk 11 ayında sığınma başvurusu yapanların sayısı 325 bin 801 oldu. Bunlardan 304 bin 581'ini ilk kez iltica edenler oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 189 bin 998 idi.

Geçen yıl Almanya'ya gidip ilk kez sığınma başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 55 bin 354 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı 2022'nin aynı döneminde 19 bin 754 olmuştu. Bu da Türkiye'den ilticalarda yüzde 180,2 artış olduğunu gösteriyor.

Öte yandan 1 Ocak 2019'dan 30 Eylül 2023'e kadar Almanya'da Türk pasaportlu toplam 728 kaçakçı yakalandı. 2019'da yakalanan Türk kaçakçı sayısı 73, pandeminin damgasını vurduğu 2020 ve 2021'de 56 ve 111, 2022’de 285, geçen yılın eylül ayına kadar da 203 oldu.

Türkiyelilerin ABD’ye kaçış yolu olan Meksika ise geçen günlerde yolculuklara yönelik yeni kısıtlamalar getirmişti. Türk Hava Yolları yolcularını bu kısıtlamalara karşı uyarmıştı. Açıklamada “Uzun süreli konaklaması olup bagajı olmayan, ilk kez yurt dışına seyahat eden yolcular, beyan ettiği seyahat amacına uygun belgeleri bulunmayan yolcular kapıdan reddedilebilir” denilmişti.

2021’de Meksika’dan ABD’ye 7 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı geçerken bu sayı 2022’de 22 bine ulaşmıştı. 2022 yılında ABD’ye kaçak yollarla gelen bin kişiden 7’si Türkiyeliydi.