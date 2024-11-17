Ekonomik krizin acı tablosu: Pazarlar bomboş, esnaf mutsuz, yurttaşlar çürük domates alıyor!

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Adana’nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerindeki pazar yerlerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, pazar yerlerinin bomboş olduğu gözlemlendi.

Ziyarette dikkat çeken detay, domates tezgâhındaki üç farklı fiyat etiketi oldu. Aynı tezgahta 30 TL, 15 TL ve 5 TL’lik domateslerin sergilendiği görülürken, en düşük fiyatlı olan 5 TL’lik domatesin çürük olduğu görüldü.

CHP'li Gülcan Kış, "Vatandaş utana sıkıla 5 TL’lik çürük domatesi almak zorunda kalıyor. Bu tablo, halkımızın içine düştüğü ekonomik krizin bir özeti. Asıl utanması gereken, halkı bu duruma düşüren iktidardır" tepkisini gösterdi.

"MECBUREN ÇÜRÜK DOMATES ALIYORUM"

Bir yurttaş ise şunları söyledi: "30 TL’ye domates alamıyorum. Mecburen 5 TL’ye çürük domates alıyorum. Pazar alışverişine gelirken bile utanıyorum. Ama yapacak bir şey yok, başka çaremiz yok."

“PAZARLAR BOMBOŞ, ESNAF MUTSUZ”

Pazarcı esnafı da müşteri yokluğundan ve artan maliyetlerden şikâyetçi oldu.

Bir pazarcı esnafı, şunları ifade etti: "Tezgâh açıyoruz ama müşteri yok. Gelen birkaç kişi de fiyatlardan şikâyet ediyor. En ucuz ve kalitesiz ürünü almak zorunda kalıyorlar. Bizim maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Mazot, gübre, elektrik… Her şey pahalı ama sattığımız üründen kâr etmeyi bırakın, zarar ediyoruz. Bu iş böyle yürümez."

EMEKLİ YURTTAŞ: MAAŞLARIMIZ YETMİYOR

Ziyaret sırasında bir emeklinin, “İki kişi emekliyiz ama maaşlarımız yetmiyor. Eskiden her şeyimizi alabiliyorduk, şimdi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz” sözleri üzerine Gülcan Kış, ekonomik politikaların değişmesi gerektiğini vurguladı.

Gülcan Kış, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımız pazara gelirken kredi çekmeyi düşünür hale gelmiş durumda. Fiyatlar sürekli artıyor, alım gücü düşüyor. Biz CHP olarak diyoruz ki, geçim yoksa seçim var. Bir an önce seçim yapılmalı ve halkın bu sıkıntılarına çözüm üretecek bir yönetim iş başına gelmelidir.”

“HALKIN YANINDAYIZ”

CHP’li Gülcan Kış, ziyaretleri sırasında vatandaşların ve esnafların taleplerini tek tek dinlediğini, notlar aldığını ve bu sorunların TBMM’de gündeme taşınacağını belirtti. Kış, "“Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın yanındayız. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, alım gücünün artırılması ve ekonomik adaletin sağlanması için çalışıyoruz. Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.