Ekonomik krizin gölgesinde yeni başkan belirlenecek

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Ekonomik krizle boğuşan Sri Lanka’da halk, yeni devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidecek. Ülke çapında hükümet karşıtı protestoların yaşandığı ve eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın istifasıyla sonuçlanan 2022’den bu yana yapılacak ilk seçimde 38 aday yarışacak.

Bu adaylardan 4’ü öne çıkıyor. 2022’de Devlet Başkanlığı’na getirilen Ranil Wickremesinghe’nin karşısında Ulusal Halk Gücü (NPP) adayı solcu Anura Kumara Dissanayake, Samagi Jana Balawegaya’dan (SJB) Sajith Premadasa ve Sri Lanka Podujana Peramuna’dan Namal Rajapaksa olmak üzere üç ana rakip bulunuyor.