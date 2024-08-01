Ekonomik sıkıntılar yönetimi zorlaştırdı

Haber Merkezi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin temmuz ayı encümen toplantısı, Başkan Aras başkanlığında dün İzmir’de yapıldı. Ev sahipliğini Selçuk Belediye Başkanı ve Birlik Başkan Vekili Filiz Ceritoğlu Sengel’in üstlendiği toplantı, Selçuk Kent Belleği Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Toplantıda birliğin daha verimli çalışabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Toplantıda Başkan Aras, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz ekonomik durum artık belediyeleri yönetilemez hale getirdi. Vergi, SGK, şirket derken belediyeler de krize doğru sürüklenmeye başladı. Belediye gelirleri sabit kalırken, giderler sürekli artmakta ama bir yandan da vatandaş hizmet bekliyor. Bunu aşmak için neler yapabiliriz, ne gibi çalışmalar olacak önümüzdeki süreçte ilk adımları atacağız.”