Ekonomik yük değil öğrenciyiz!

İktidarın plansız ekonomi politikalarının derinleştirdiği ekonomik krizden derinden etkilenen öğrenciler, üniversitelerdeki yemekhane zamlarına tepki göstermeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler, güz döneminde 25 TL olan bir öğün yemek fiyatının yüzde 40 zam yapılarak 35 TL’ye çıkarılmasını protesto etti. Bir yıl içerisinde yüzde 133 oranında zam yapıldığına dikkat çeken öğrenciler, dün İstanbul Üniversitesi esnaf yemekhanesi önünde bir araya geldi.

Yemekhane ücretlerine yapılan zammın geri çekilmesini talep eden öğrenciler, “Üniversite yönetimi öğrencileri ekonomik yük olarak görüyor” dedi.

ÇIKARLARINI GÖZETİYORLAR

Yeni eğitim öğretim dönemine bir öğün yemek fiyatına yapılan zamla başladıklarını ifade eden öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Yapılan zamlar, öğrencilerin ekonomik yükünü her geçen gün daha da artırmaktadır. Sadece yemek alırken fark edebileceğimiz şekilde alınan bu karar, üniversite yönetiminin öğrencileri birer tüketici olarak gördüğünün ve onların ihtiyaçlarını hiçe sayarak kendi çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesidir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin yarattığı yıkıcı koşullar altında, temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanırken, yüzde 40’lık zammın dayatılması, öğrencilerin mevcut durumunun göz ardı edilmesi demektir” denildi.

Açıklamada, “Bu zorlu ekonomik koşullarda, üniversitelerin asli görevi olan eğitim hakkını savunmak yerine, öğrencilerin sırtına bu krizin yükünü yüklemek, devletin ve üniversite yönetiminin öğrencileri birer ekonomik yük olarak görmesinin bir başka göstergesidir. Bu yaklaşım, eğitimi ve öğrencileri tamamen piyasa bakışıyla gören bir anlayışın ürünüdür” ifadeleri kullanıldı.

TALEPLERİMİZ KARŞILANMIYOR

Yemekhane ücretlerinin yanı sıra yaşadıkları diğer sorunlara da değinen öğrenciler şu ifadeleri kullandı: “Okul kulüplerine hiçbir faaliyet alanı tanınmıyor, öğrencilerin her türden etkinlikleri bürokratik engellere takılıyor. Etkin bir ÖTK talebimiz senelerdir karşılık bulmuyor, seçimlerimiz yapılmıyor. Her seferinde tepeden indirilen anti demokratik kararlar zorla uygulamaya konuluyor, bizlerin bunlara karşı almak istediğimiz önlemler engelleniyor. Gerek önümüze polisler yığılıyor, gerek İletişim Fakültesinde olduğu gibi kulüp faaliyetlerimiz sınırlandırılıyor. Bunlar için birleşebileceğimiz en temel alan Öğrenci Temsil Kurulu iken senelerdir üniversitemizde etkin bir şekilde yürütülen ÖTK'nin yeniden etkin hale getirilmesi ve seçimlerinin yapılmasını istiyoruz. Müfredatlarımız nitelikli ve akademik düzeyde değilken, diyanet işleri ve tarikatlar gibi birimler üniversitelerde yer edinmeye çalışıyor. Öğrenciler olarak önümüze bir taş takılmadan, tamamıyla bilimsel bir eğitim almak istiyoruz.”

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SON 4 AYDA YEMEĞE %331 ZAM

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından bugüne dek yemekhane ücretlerinde yüzde 311 zam yaptı. Evrensel’in haberine göre sene başında 9 TL olan yemekhane fiyatı 30 Ekim’de 17,5 TL’ye yükseltilirken şubat ayında ise 29,5 TL’ye yükseltildi. Yapılan zamma tepki gösteren öğrenciler, “Zamlar geri çekilsin, bütçe öğrencilere harcansın” dedi.