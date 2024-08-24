Ekonominin 7 aylık bilançosu: 15 bin şirket, 51 bin esnaf kilit vurdu

Ekonomide durgunlaşma sinyallerinin artmasıyla finansal zorluk yaşamaya başlayan ve varlıklarını sürdüremeyen işletmeler, kepenk kapatmaya kadar gidiyor. Üretimin yavaşlamasıyla iflas ve konkordatolarda yaşanan artış dikkat çeken boyutlara ulaştı. Ekonomiyi soğutma politikaları sonucunda firmalar için zorlu dönem başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 şirket kapandı. Temmuz 2023’e göre kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artarken, kurulan şirket sayısı ise yalnızca yüzde 4,2 oldu.

KONKORDATO RÜZGÂRI

2024’ün Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 arttı. Böylece bu yıl Temmuz ayına kadar kapanan şirket sayısı 14 bin 828’e ulaşırken 2023’ün yıl aynı döneminde bu rakam 11 bin 559’du. Kapanan şirket sayısında artış yaşanırken kurulan şirket sayısında da düşüş yaşandı. 2023’ün ilk yedi ayında 73 bin şirket kuruluşu gerçekleşirken bu yıl yüzde 14,5’lik düşüşle 62 bin 389’e geriledi. Temmuz’da kapanan şirket ve kooperatiflerin; 1051’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421’i imalat, 307’si inşaat sektöründe yer aldı. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597’sini toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273’ünü inşaat, 157’sini ise imalat sektörü oluşturdu.

Her geçen gün kötüye giden ekonomik koşullar küçük esnafı da vurdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 51 bin 55 esnaf kepenk kapattı. Borç ödeme güçlüğü çeken bir çok işletme ise konkordato yoluna gitmeye başladı. Konkordatotakip.com’un verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 788 firma konkordato ilan etti. Konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geldi.

KARŞILIKSIZ ÇEK PATLAMASI

Öte yandan karşılıksız çek sayısı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarken, tutarı %247’lik artış ile patlama yaptı. Ocak-Temmuz döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17 bin kişiye ait 146 bin adet çekin toplam tutarı 90 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 9 bin 638 kişiye ait toplam 12,7 milyar TL tutarındaki 23 bin adet çek ise daha sonra ödendi.

İFLASIN RAKAMLARI

Temmuzda kapanan şirket sayısı: 2 bin 889

7 ayda döneminde kapanan şirket sayısı: 14 bin 828

7 ayda kepenk kapatan esnaf sayısı: 51 bin 55

7 ayda konkordato ilan eden firma sayısı: 788

7 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı: 146 bin