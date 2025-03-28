Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören 43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.

3 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulan Zelyut, dün gece kayatını kaybetti.

Zelyut'un cenazesi bugün öğle namazının ardından İstanbul’da defnedilecek.

Sosyal medya hesabından son olarak 4 Mart'ta paylaşım yapan Zelyut şunları yazmıştı:

"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…"

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlayan Zelyut. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. Zelyut, 2013'te kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.