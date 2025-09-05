Ekonomist İris Cibre: Kayyum kararı sonrası TCMB 7.1 milyar dolarlık döviz sattı

CHP İstanbul il örgütüne kayyum atanma kararı sonrası Merkez Bankası'ndan döviz satım hamleleri geliyor.

Ekonomist İris Cibre, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı paylaşımda, TCMB'nin swap harici net pozisyonun düştüğünü, Cuma-Çarşamba toplam net satış 7.1 milyar dolarlık döviz sattığını bildirdi.

Merkez Çarşamba günü de 1.4 MLR USD satış yaptı



Cuma-Çarşamba toplam net satış 7.1 MLR USD



Pozisyon altın etkisi ile 300 Mio USD ile 43.6 MLR USD'a yükseldi

49 MLR USD'a yükselmişti pic.twitter.com/xtckQnI8vv — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) September 5, 2025

REZERVLER REKOR SEVİYEDEYDİ

Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178,3 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın rezervlerini artırması, kamuoyunda CHP'ye yönelik yeni adımların atılabileceği yorumlarını beraberinde getiriyordu. Rezervlerin artmasının ardından kayyum kararının gelmesi ise dikkat çekti.