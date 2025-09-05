Giriş / Abone Ol
Ekonomist İris Cibre: Kayyum kararı sonrası TCMB 7.1 milyar dolarlık döviz sattı

CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanma kararının ardından Merkez Bankası’nın döviz satım hamleleri dikkat çekti. Ekonomist İris Cibre, TCMB’nin cuma-çarşamba arasında 7,1 milyar dolarlık satış yaptığını açıkladı.

Ekonomi
  • 05.09.2025 14:49
  • Giriş: 05.09.2025 14:49
  • Güncelleme: 05.09.2025 14:58
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

CHP İstanbul il örgütüne kayyum atanma kararı sonrası Merkez Bankası'ndan döviz satım hamleleri geliyor.

Ekonomist İris Cibre, sosyal paylaşım sitesi X'ten yaptığı paylaşımda, TCMB'nin swap harici net pozisyonun düştüğünü, Cuma-Çarşamba toplam net satış 7.1 milyar dolarlık döviz sattığını bildirdi.

REZERVLER REKOR SEVİYEDEYDİ

Merkez Bankası rezervleri 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178,3 milyar dolarla rekor seviyeye çıkmıştı.

Merkez Bankası'nın rezervlerini artırması, kamuoyunda CHP'ye yönelik yeni adımların atılabileceği yorumlarını beraberinde getiriyordu. Rezervlerin artmasının ardından kayyum kararının gelmesi ise dikkat çekti.

