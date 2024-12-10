“Ekonomistim” dedi, tablo böyle değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ben ekonomistim” dediği 1 Haziran 2021’den bugün ekonomide ne değişti? Bu sorunun yanıtı için verileri yakından inceledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben ekonomistim” dediğinde 8,5 TL olan dolar, Aralık 2024 itibarıyla 35 TL’ye dayandı.

Benzer bir tablo avroda da yaşandı. 1 Haziran 2021 tarihinde 10,4 TL olan avro, 8 Aralık 2024 tarihinde 36,5 TL oldu. Yurttaş, beslenme ihtiyacını da karşılayamaz hale geldi. Erdoğan'ı siyaset arenasına taşıyan simit hesabı da durumu net olarak ortaya koydu. Haziran 2021’de 2 TL olan simit bugün 15 TL.

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HER ŞEYİN FİYATI KATLANDI

1 Haziran 2021 ile 8 Aralık 2024 tarihinde yaşanan bazı değişimler şöyle sıralandı:

• Bir kilo dana kıyma: 143,5 TL’den 558 TL’ye ulaştı

• Yumurta: 1,5 TL’den 5 TL’ye çıkarak yüzde 234 zam gördü.

• Bir litre zeytinyağı: 82 TL’den 338 TL’ye çıktı.

• Bir litre benzin: 7,8 TL’den 43 TL’ye tırmandı.