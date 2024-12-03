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Ekonomistler, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: "Kapı henüz kapanmadı"

Ekonomistler, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Hayri Kozanoğlu, "Aralık’ta yüzde 2’lik bir artışla bile yıl sonu yüzde 45,8 enflasyonla kapatılacak. Tahminler bir kez daha tutmamış olacak" derken Burcu Aydın ise "Kasım enflasyonu Aralıkta faiz indirim imkanını azaltsa da kapı henüz kapanmadı" ifadelerini kullandı ve yapısal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekonomi
  • 03.12.2024 12:17
  • Giriş: 03.12.2024 12:17
  • Güncelleme: 03.12.2024 12:40
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: "Kapı henüz kapanmadı"
Fotoğraf: DepoPhotos

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ekonomistler yapısal politikaların şart olduğunu ve tahminlerin bir kez daha tutmayacağına işaret etti.

İşte ekonomistlerin kasım ayı enflasyonuna ilişkin yorumu:

İktisatçı Yalçın Karatepe ise Türk İş ve TÜİK'in gıda fiyatı artışın arasındaki farka dikkat çekti.

Uğur Gürses ise kasım enflasyon verilerinde iyimser tek verinin aylık çekirdek enflasyonun yüzde 1,53'e düşmesine vurgu yaptı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini anımsattı.

TÜİK açıkladı: Kasım ayı enflasyonu belli oldu
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