Ekonomistler, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: "Kapı henüz kapanmadı"
Ekonomistler, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Hayri Kozanoğlu, "Aralık’ta yüzde 2’lik bir artışla bile yıl sonu yüzde 45,8 enflasyonla kapatılacak. Tahminler bir kez daha tutmamış olacak" derken Burcu Aydın ise "Kasım enflasyonu Aralıkta faiz indirim imkanını azaltsa da kapı henüz kapanmadı" ifadelerini kullandı ve yapısal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ekonomistler yapısal politikaların şart olduğunu ve tahminlerin bir kez daha tutmayacağına işaret etti.
İşte ekonomistlerin kasım ayı enflasyonuna ilişkin yorumu:
Kasım ayında tüketici enflasyonu— Burcu Aydın (@aydin_brcu) December 3, 2024
👉Aylık %2,2 (beklenti %1,9)
👉Yıllık %47,1 arttı
Kasım enflasyonu Aralıkta faiz indirim imkanını azaltsa da kapı henüz kapanmadı...
Enflasyon Kasım ayında %2,24 arttı.— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) December 3, 2024
Yılın ilk 11 ayının enflasyonu %42,91’e ulaştı.
Aralık’ta %2’lik bir artışla bile yıl sonu %45,8 enflasyonla kapatılacak.
Tahminler bir kez daha tutmamış olacak!
Tüik'e göre Kasım'da fiyatlar %2.2 artarken bazı maddelerde artış, özellikle gıdada yüzde 30'a kadar ulaştı. Kasım'da taze sebze fiyatları %29,yumurta %14, et fiyatları %5 arttı— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 3, 2024
Arz eksikliğinden, tarımsal sorunlardan kaynaklanan gıda enflasyonuna para politikaları kar etmiyor pic.twitter.com/7CDn1COGcQ
İktisatçı Yalçın Karatepe ise Türk İş ve TÜİK'in gıda fiyatı artışın arasındaki farka dikkat çekti.
Türk-İş Kasım ayı açlık sınırı verisini açıkladığında "mutfak enflasyonunu(gıda fiyat artışı)" aylık olarak %0,64 olarak duyurmuştu.— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) December 3, 2024
TÜİK'in bile aylık %5,10 dediği gıda fiyat artışını nasıl bu kadar düşük bulduğunu Türk-İş'in açıklaması gerekir.
Uğur Gürses ise kasım enflasyon verilerinde iyimser tek verinin aylık çekirdek enflasyonun yüzde 1,53'e düşmesine vurgu yaptı.
Enflasyonda Bakan Nebati döneminde 'halı altına süpürülen', baskılanan fiyatlar yüzünden devamında kira ve eğitim fiyat artışları patlamıştı. Hizmet fiyat artışlarının mal fiyat artışlarına göre yıllıkta 30 puan ayrışmasının nedeni bu...— Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) December 3, 2024
Kasım enflasyon verilerinde iyimser tek…
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini anımsattı.
Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahminleri:— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) December 3, 2024
1. tahmin %33
2. tahmin %36
3. Tahmin %38
4. tahmin %41,5
5. tahmin %44 (Belki bu tahmin de tutmayacak)
Siz aynı Merkez Bankası’nın 2025 yılı için öngördüğü % 21 enflasyon tahminini tutturabileceğine inanıyor musunuz?