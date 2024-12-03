Ekonomistler, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: "Kapı henüz kapanmadı"

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00'da açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ekonomistler yapısal politikaların şart olduğunu ve tahminlerin bir kez daha tutmayacağına işaret etti.

İşte ekonomistlerin kasım ayı enflasyonuna ilişkin yorumu:

Kasım ayında tüketici enflasyonu



👉Aylık %2,2 (beklenti %1,9)

👉Yıllık %47,1 arttı



Kasım enflasyonu Aralıkta faiz indirim imkanını azaltsa da kapı henüz kapanmadı... — Burcu Aydın (@aydin_brcu) December 3, 2024

Enflasyon Kasım ayında %2,24 arttı.

Yılın ilk 11 ayının enflasyonu %42,91’e ulaştı.

Aralık’ta %2’lik bir artışla bile yıl sonu %45,8 enflasyonla kapatılacak.

Tahminler bir kez daha tutmamış olacak! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) December 3, 2024

Tüik'e göre Kasım'da fiyatlar %2.2 artarken bazı maddelerde artış, özellikle gıdada yüzde 30'a kadar ulaştı. Kasım'da taze sebze fiyatları %29,yumurta %14, et fiyatları %5 arttı

Arz eksikliğinden, tarımsal sorunlardan kaynaklanan gıda enflasyonuna para politikaları kar etmiyor pic.twitter.com/7CDn1COGcQ — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) December 3, 2024

İktisatçı Yalçın Karatepe ise Türk İş ve TÜİK'in gıda fiyatı artışın arasındaki farka dikkat çekti.

Türk-İş Kasım ayı açlık sınırı verisini açıkladığında "mutfak enflasyonunu(gıda fiyat artışı)" aylık olarak %0,64 olarak duyurmuştu.



TÜİK'in bile aylık %5,10 dediği gıda fiyat artışını nasıl bu kadar düşük bulduğunu Türk-İş'in açıklaması gerekir. — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) December 3, 2024

Uğur Gürses ise kasım enflasyon verilerinde iyimser tek verinin aylık çekirdek enflasyonun yüzde 1,53'e düşmesine vurgu yaptı.

Enflasyonda Bakan Nebati döneminde 'halı altına süpürülen', baskılanan fiyatlar yüzünden devamında kira ve eğitim fiyat artışları patlamıştı. Hizmet fiyat artışlarının mal fiyat artışlarına göre yıllıkta 30 puan ayrışmasının nedeni bu...

Kasım enflasyon verilerinde iyimser tek… — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) December 3, 2024

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu ise Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini anımsattı.