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Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: "Film yeniden başlıyor"

Ekonomistler, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Sönmez, enflasyonun piyasa katılımcıların beklentisinin altında olduğuna dikkat çekerek TCMB'nin faiz düşürmesine zemin oluşturduğunu ifade etti. Şenol Babuşcu, ENAG ve TÜİK'in yıllık enflasyon rakamlarının arasındaki farkın yüzde 40,46’ya ulaştığına, Emre Şirin ise "Film yeniden başlıyor. 1,5 yıl boşa harcandı" dedi.

Güncel
  • 03.03.2025 10:34
  • Giriş: 03.03.2025 10:34
  • Güncelleme: 03.03.2025 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: "Film yeniden başlıyor"

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayına ilişkin enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK'İn verileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomistler, fiyatı en çok artan gruplara ve Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına dikkat çekti.

Şenol Babuşcu, enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki farkın yıllık bazda yüzde 40,46’ya ulaştığını ifade etti.

Babuşcu, "2025 yılı 2 aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark %4,45 seviyesinde gerçekleşti" dedi. Babuşcu, ayrıca, TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık fiyatı en çok artan grupların eğitim, konut ve lokanta oteller olduduğuna dikkat çekti.

Yalçın Karatepe, enflasyonun yıllık bazda gerilediğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğindeki seviyeye döndüğüne işaret etti.

Mustafa Sönmez, eğitim, konut, gıda ve ulaştırma gruplarında yaşanan artışın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ekonomistlerin değerlendirmeleri şöyle:

TÜİKe göre yıllık enflasyon yüzde 40ın altına geriledi
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