Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: "Film yeniden başlıyor"

Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayına ilişkin enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK'İn verileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomistler, fiyatı en çok artan gruplara ve Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına dikkat çekti.

Şenol Babuşcu, enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki farkın yıllık bazda yüzde 40,46’ya ulaştığını ifade etti.

Babuşcu, "2025 yılı 2 aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark %4,45 seviyesinde gerçekleşti" dedi. Babuşcu, ayrıca, TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık fiyatı en çok artan grupların eğitim, konut ve lokanta oteller olduduğuna dikkat çekti.

Yalçın Karatepe, enflasyonun yıllık bazda gerilediğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğindeki seviyeye döndüğüne işaret etti.

Mustafa Sönmez, eğitim, konut, gıda ve ulaştırma gruplarında yaşanan artışın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ekonomistlerin değerlendirmeleri şöyle:

Detayda, eğitimin %10'a yakın aylık artışı şoke edici. Konutta aylık %4,5 artış önemli;

Gıda, ulaştırmada aylık artışların %3'ün üstünde olması da önemli.

Alt ve orta kesimi en çok ilgilendiren alt dallarda artış %3-4,5 arası.

Bu, daha dikkat çekici. https://t.co/bdwjy5ivMy — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) March 3, 2025

Perşembe 250 bps indirim kesinleşti



Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında



Çekirdek enflasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama Aralığa göre hızlandı.

Mart datası önemli olacak



Fakat, temel ihtiyaçlar hız kesmedi

Gıda 3.17%… https://t.co/K7pozO8AHX — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) March 3, 2025

2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan 3 kurumdan TÜİK (%2,27) ile % 3’ünkalırken, İTO (%3,19) ve ENAG (%3,37) ile % 3’ün üzerinde çıktı. pic.twitter.com/s6eG81wUFm — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) March 3, 2025

⭕️ Türkiye’de şubatta aylık #enflasyon % 2.27, yıllık enflasyon % 39 oldu



⭕️ Aylık enflasyondaki beklenti altı rakamda hastane katkı payındaki zammın geri çekilerek ayarlanması etkili oldu.



⭕️ Perşembe günü TCMB’den 250 baz puan #faiz indirim ihtimali güçlendi ⏳ — Dr. Barış Esen (@barisesen) March 3, 2025

Şubat enflasyonu beklenenin oldukça altında geldi: %2,27. Yıllık enflasyon %40'ın altına düştü: %39,05.



"Nerede o eski günler" (2003-21 ortalaması %0,57) denilebilir

ama

"hadi hayırlısı" deyip önümüzdeki maçlara bakalım. https://t.co/hoilX7WIDt pic.twitter.com/mKcP20kPDD — Fatih Özatay (@OzatayFatih) March 3, 2025

TÜİK aylık enflasyon yüzde 2.27, yıllık enflasyon yüzde 39.05. 6 TL’den olan 30 TL’ye çıkarılan hastane katkı payının aylık enflasyonu düşük tutmak için düşürülmesiyle Şubat enflasyonu beklentilerin altına çekildi. Bu zammın geri alınmasının insanların ödeme zorluğu nedeniyle… — nesrin nas (@Nesrinnas) March 3, 2025