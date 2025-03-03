Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: "Film yeniden başlıyor"
Ekonomistler, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Sönmez, enflasyonun piyasa katılımcıların beklentisinin altında olduğuna dikkat çekerek TCMB'nin faiz düşürmesine zemin oluşturduğunu ifade etti. Şenol Babuşcu, ENAG ve TÜİK'in yıllık enflasyon rakamlarının arasındaki farkın yüzde 40,46’ya ulaştığına, Emre Şirin ise "Film yeniden başlıyor. 1,5 yıl boşa harcandı" dedi.
Ekonomistler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayına ilişkin enflasyon verileri hakkında yaptığı değerlendirmelerde bulundu.
TÜİK'İn verileri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomistler, fiyatı en çok artan gruplara ve Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararına dikkat çekti.
Şenol Babuşcu, enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki farkın yıllık bazda yüzde 40,46’ya ulaştığını ifade etti.
Babuşcu, "2025 yılı 2 aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark %4,45 seviyesinde gerçekleşti" dedi. Babuşcu, ayrıca, TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık fiyatı en çok artan grupların eğitim, konut ve lokanta oteller olduduğuna dikkat çekti.
Yalçın Karatepe, enflasyonun yıllık bazda gerilediğini ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiğindeki seviyeye döndüğüne işaret etti.
Mustafa Sönmez, eğitim, konut, gıda ve ulaştırma gruplarında yaşanan artışın önemli olduğuna vurgu yaptı.
Ekonomistlerin değerlendirmeleri şöyle:
Detayda, eğitimin %10'a yakın aylık artışı şoke edici. Konutta aylık %4,5 artış önemli;— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) March 3, 2025
Gıda, ulaştırmada aylık artışların %3'ün üstünde olması da önemli.
Alt ve orta kesimi en çok ilgilendiren alt dallarda artış %3-4,5 arası.
Bu, daha dikkat çekici. https://t.co/bdwjy5ivMy
Perşembe 250 bps indirim kesinleşti— İris Cibre 🐦 (@iriscibre) March 3, 2025
Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında
Çekirdek enflasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama Aralığa göre hızlandı.
Mart datası önemli olacak
Fakat, temel ihtiyaçlar hız kesmedi
Gıda 3.17%… https://t.co/K7pozO8AHX
2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan 3 kurumdan TÜİK (%2,27) ile % 3’ünkalırken, İTO (%3,19) ve ENAG (%3,37) ile % 3’ün üzerinde çıktı. pic.twitter.com/s6eG81wUFm— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) March 3, 2025
⭕️ Türkiye’de şubatta aylık #enflasyon % 2.27, yıllık enflasyon % 39 oldu— Dr. Barış Esen (@barisesen) March 3, 2025
⭕️ Aylık enflasyondaki beklenti altı rakamda hastane katkı payındaki zammın geri çekilerek ayarlanması etkili oldu.
⭕️ Perşembe günü TCMB’den 250 baz puan #faiz indirim ihtimali güçlendi ⏳
Şubat enflasyonu beklenenin oldukça altında geldi: %2,27. Yıllık enflasyon %40'ın altına düştü: %39,05.— Fatih Özatay (@OzatayFatih) March 3, 2025
"Nerede o eski günler" (2003-21 ortalaması %0,57) denilebilir
ama
"hadi hayırlısı" deyip önümüzdeki maçlara bakalım. https://t.co/hoilX7WIDt pic.twitter.com/mKcP20kPDD
TÜİK aylık enflasyon yüzde 2.27, yıllık enflasyon yüzde 39.05. 6 TL’den olan 30 TL’ye çıkarılan hastane katkı payının aylık enflasyonu düşük tutmak için düşürülmesiyle Şubat enflasyonu beklentilerin altına çekildi. Bu zammın geri alınmasının insanların ödeme zorluğu nedeniyle…— nesrin nas (@Nesrinnas) March 3, 2025
Ekonomi yönetiminin bundan sonraki istikameti net bir şekilde BÜYÜME odaklı politikalar...— Emre ŞİRİN (@emresirin82) March 3, 2025
Film yeniden başlıyor arkadaşlar...
Genişleme-Büyüme-Enflasyon...
1,5 yıl boşa harcandı!
Amaç vatandaşın dolarını almaktı!