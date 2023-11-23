Ekonomistler, faiz kararını değerlendirdi: Çarpıklık devam ediyor

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltmesini değerlendirdi.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Piyasaların politika faizi artışı için beklentisi 250 baz puan şeklindeydi. Yapılan açıklamada, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bankanın bu kararını ekonomistler değerlendirdi. Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara’ya banka, faiz artışını yüzde 45’ten sonra durduracak. Bir diğer ekonomist Selçuk Geçer de bankanın bu kararını “Yetmez ama evet” diyerek karşıladı.

Mustafa Sönmez'se enflasyona dikkat çekerek, "Kasım’da yüzde 5 enflasyon artışı, yıllık TÜFE'yi yüzde 65'e çıkaracak" dedi.

Tunç Şatıroğlu’ysa AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nas orada duruyor, sana bana ne oluyor” sözlerini hatırlatarak faiz artışında iktidarın yanıldığını belirterek şunları ekledi: “Mandacı denilen ekonomistlerin haklı olduğunun kabulüdür.”

Başlıca ekonomistlerin X üzerinden yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

Yazdığım gibi 5 puan artış yapıldı ve politika faizi %40 a çıktı. Kasım’da %5 enflasyon artışı yıllık tüfe yi %65 e çıkaracak.

Böylece fark 25 puan olacak. Çarpıklık devam ediyor. https://t.co/BDbEZzfRvg — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) November 23, 2023

Dezenflasyon tesisi için gerekli sıkılaşma düzeyine yaklaşıldığı için sıkılaşma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaşma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır



Evet, 2 ay daha 250 şer bps artırım ile pivot 45% olacak anlamını çıkarıyorum



1) Beklenmedik artırım fakat… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) November 23, 2023

Nas orada dururken sana bana ne oldu?

19'u beğenmediniz 40 oldu ama yetmedi. Devamı da gelecek dendi.

Mandacı denilen ekonomistlerin haklı olduğunun kabulüdür. — Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) November 23, 2023

Merkez Bankası faizi 500 baz arttırarak yüzde 40 yaptı. Yetmez ama evet #faiz — selçukgeçer (@_selcukgecer) November 23, 2023

TCMB, politika faizini 500 baz puan artırarak % 40'a yükseltti. Doğru karar. Yanlış ekonomi politikasını düzeltmek zor ve sancılıdır. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) November 23, 2023

TCMB'den 5 puan daha artış... Kararın en önemli cümlesi: Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde… pic.twitter.com/ywj5g6ATon — Özlem Derici Şengül (@ozlemderici) November 23, 2023