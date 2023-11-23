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Ekonomistler, faiz kararını değerlendirdi: Çarpıklık devam ediyor

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın faizi 500 baz puan artırarak yüzde 40’a yükseltmesini değerlendirdi.

Ekonomi
  • 23.11.2023 14:14
  • Giriş: 23.11.2023 14:14
  • Güncelleme: 23.11.2023 14:40
Ekonomistler, faiz kararını değerlendirdi: Çarpıklık devam ediyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Piyasaların politika faizi artışı için beklentisi 250 baz puan şeklindeydi. Yapılan açıklamada, "Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bankanın bu kararını ekonomistler değerlendirdi. Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara’ya banka, faiz artışını yüzde 45’ten sonra durduracak. Bir diğer ekonomist Selçuk Geçer de bankanın bu kararını “Yetmez ama evet” diyerek karşıladı.

Mustafa Sönmez'se enflasyona dikkat çekerek, "Kasım’da yüzde 5 enflasyon artışı, yıllık TÜFE'yi yüzde 65'e çıkaracak" dedi.

Tunç Şatıroğlu’ysa AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nas orada duruyor, sana bana ne oluyor” sözlerini hatırlatarak faiz artışında iktidarın yanıldığını belirterek şunları ekledi: “Mandacı denilen ekonomistlerin haklı olduğunun kabulüdür.”

Başlıca ekonomistlerin X üzerinden yaptıkları değerlendirmeler şöyle:

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