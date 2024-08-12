Ekonomistler işsizlik oranını değerlendirdi: "Bir senemizi boşuna harcadınız"

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) işsizlik haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2’ye yükseldi.

TÜİK’e göre 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 234 bin artarak 3 milyon 305 bine çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (gerçek işsizlik) ise önceki aya göre 3,8 puan artarak yüzde 29,2 oldu.

Ekonomistler ve finansçılar artab işsizliği 'ürkütücü' olarak nitelendirdi.

Barış Soydan verileri, “Korkulan oldu ve ekonomideki daralma işsizliği artırmaya başladı” diye yorumladı.

‘İşsizliğin çift hane yolunda’ olduğunu belirten Soydan “Erdoğan’ın asıl dikkat ettiği verinin işsizlik olduğunu ve ekonomi yönetimi için siyasi riskin arttığını düşünüyorum” diye yazdı.

Korkulan oldu ve ekonomideki daralma işsizliği artırmaya başladı. İşsizlik oranı Haziran'da 0.7 puan artarak %9.2'ye çıktı, işsizlik maalesef çift hane yolunda.

Erdoğan'ın asıl dikkat ettiği verinin işsizlik olduğunu ve ekonomi yöretimi için siyasi riskin arttığını düşünüyorum — Barış Soydan (@barissoydan) August 12, 2024

"İKİ BELEDİYE KAZANMAK ADINA..."

İris Cibre ise şu değerlendirmede bulundu:

“Ekonominin hızla yavaşladığı Tüik'in işsizlik verilerinde bile gösteriyor kendini. Manşet yüzde 9,2 geniş tanımlı, gerçek işsizlik yüzde 29,2. Çalışabilir nüfusta her 3 kişiden biri işsiz. Beceremediniz, bir senemizi boşa harcadınız, iki belediye kazanmak uğruna insanları sefalete ittiniz.”

Ekonominin hızla yavaşladığı Tüik'in işsizlik verilerinde bile gösteriyor kendini

Manşet 9.2%

Geniş tanımlı, gerçek işsizlik 29.2%

Çalışabilir nüfusta her 3 kişidne biri işsiz



Beceremediniz, 1 senemizi boşa harcadınız, 2 belediye kazanmak uğruna insanları sefalete ittiniz pic.twitter.com/4kNh2efIQx — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) August 12, 2024

Mustafa Sönmez‘se artışı ‘ürkütücü tırmanış’ diye yorumladı.

Sönmez, "Haziran’da iş arayan işsiz sayısı 3.3 milyona, işsizlik oranı %9.2 ye çıktı. İş aramaktan yorgun işsizlerin oranı ise bir ayda 4 puan arttı ve %29.2ye tırmandı. Sayı 10 milyonun üstünde" ifadelerini kullandı.

İşsizlikte ürkütücü tırmanış!

Haziran’da iş arayan işsiz sayısı 3.3 milyona, işsizlik oranı %9.2 ye çıktı.

İş aramaktan yorgun işsizlerin oranı ise bir ayda 4 puan arttı ve %29.2ye tırmandı.

Sayı 10 milyonun üstünde pic.twitter.com/BjYtUDqbij — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) August 12, 2024

"ASIL SABIR TESTİ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

İkitsatçı Hakan Kara ise "Ekonomi yönetimi açısından asıl sabır testi şimdi başlıyor" yorumunda bulundu.

Ekonomi yönetimi açısından asıl sabır testi şimdi başlıyor. pic.twitter.com/iCNeyASl3R — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 12, 2024

"İKTİSADİ BUHRANIN EN BOĞUCU DÖNEMİNDEYİZ"

Finans uzmanı Murat Kubilay, ise "Hayat pahalılığı ile birlikte işsizlikle iktisadi buhranın en boğucu dönemindeyiz" diyerek şunları ifade etti:

"İşsizliğin Türkiye'deki asıl ölçüsü olan geniş tanımlı işsizlik %29,2'ye çıktı. Bu oran pandemi başındaki Nisan 2020. hariç tüm zamanların en yükseği. Önümüzdeki 6-18 ay bu yüksek oranlar sürecek."