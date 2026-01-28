Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu: Son 11 ayın zirvesinde

Ekonomistler, Ocakta enflasyonun aylık bazda yüzde 4,20; yıllık bazda ise yüzde 29,90 artmasını beklerken; yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,55 seviyesinde şekillendi.

Ocak ayı için enflasyon tahmini, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.

Matriks Haber’in 2026 Ocak ayı enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi sonuçlandı.

Ekonomistlerin 2026 Ocak ayı TÜFE için aylık medyan yüzde 4,20, yıllık medyan yüzde 29,90 artış yönünde tahmin edildi. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda ise 29,93 oldu.

Ocak ayındaki aylık TÜFE beklentisi 2025 Ocak’ta yüzde 5,03 gerçekleşen aylık enflasyondan düşük olurken, 2025 Şubat’tan bu yana en yüksek seviye oldu.

Matriks Haber'in enflasyon ve dolar/TL anketinde toplam 35 aracı kurum ve banka görüşüne yer verildi.

Ocak TÜFE için tahmin veren 24 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,96 ve yüzde 3,90 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,60 ila yüzde 30,80 bandında şekillendi.