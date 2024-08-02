Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın temmuz ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan 15 ekonomistin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Beklentilerin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,51 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,51 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,00 en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 42,20

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.