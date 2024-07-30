Ekonomiye güven 11 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 düşüşle 94,4 değerini aldı. Böylece endeks 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi temmuzda da gerilemesini sürdürdü.
Buna göre, ekonomik güven endeksi haziran ayında 95,8 iken, temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı.
Böylelikle endeks Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini aldı.
Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.