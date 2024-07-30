Ekonomiye güven 11 ayın en düşük seviyesinde

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,5 düşüşle 94,4 değerini aldı. Böylece endeks 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Endeksin 100'den küçük olması ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomi 30.07.2024 10:15 Giriş: 30.07.2024 10:15

Güncelleme: 30.07.2024 10:25 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos