Ekonomiye güven artışa rağmen kötümser seviyede
Ekonomik güven endeksi, ağustos ayında %1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. Ancak ağustos ayındaki artışa rağmen endeks, kritik sınır olan 100'ün altında kalarak kötümser tabloyu sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi, ağustos ayında %1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.
ENDEKS 100'ÜN ALTINDA
Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Ağustos ayında %1,7 oranında artışa rağmen endeks 97,9 değeri ile 100'ün altında kaldı.