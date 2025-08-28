Ekonomiye güven artışa rağmen kötümser seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi, ağustos ayında %1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

ENDEKS 100'ÜN ALTINDA

Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ağustos ayında %1,7 oranında artışa rağmen endeks 97,9 değeri ile 100'ün altında kaldı.