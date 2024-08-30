Ekonomiye güven dibe vurdu

Ekonomi Servisi

Mehmet Şimşek'in ekonomi programı, ekonomik güveni geriletmeye devam ediyor. Art arda açıklanan verilerde ekonomik durgunluğun işaretleri daha da okunur hale gelirken, üretimde yavaşlamanın sonuçları da endekse yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomiye güven ağustosta 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Temmuz ayında 94,4'e kadar gerileyen endeks, ağustosta da geriye gidişini sürdürdü. Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 93,1 oldu. Böylece endeks, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4 olurken, ekonomiye güvensiz bakış tüketici tarafından da korundu. İmalat sanayisini ifade eden reel kesim güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu. Üretimi yavaşlayarak daralan imalat sanayisi, ekonomiye olumsuz bakmaya devam etti. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı. 100'ün altındaki değerler ekonomiye olan güvensizliği ifade ederken, hizmet ve perakende ticaret sektörü dışındaki endeksler kötümser durumunu korudu.

HİZMET ÜFE YILLIK YÜZDE 61,77 ARTTI

TÜİK, temmuz atı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini de dün açıkladı. Verilere göre hizmet üretici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 61,77 arttı. Temmuzda aylık artış yüzde 4 oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise artış yüzde 43,48 oldu. H-ÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 79,05 artış var. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde artış yıllık yüzde 56,51 oldu. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 66,34, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,46, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 59,35, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 77,10 artış gerçekleşti.