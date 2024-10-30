Ekonomiye güven karamsar

Ekonomik güven endeksi, eylül ayında 95,0 iken, ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Tablo artışa rağmen karamsar.



Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Ekim 2024 / Grafik: TÜİK

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2024 / Grafik: TÜİK

Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Yüzde 98,0 değerinde veri ise piyasanın hâlâ pozitif bir bakış açısına sahip olmadığını ortaya koyuyor.