Ekonomiye güven karamsar
Ekim ayında 98 değerini alan ekonomik güven endeksi, yüzde 3,2'lik artışa rağmen kötümser kaldı. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Ekonomik güven endeksi, eylül ayında 95,0 iken, ekim ayında yüzde 3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Tablo artışa rağmen karamsar.
Bir önceki aya göre ekim ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.
Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Yüzde 98,0 değerinde veri ise piyasanın hâlâ pozitif bir bakış açısına sahip olmadığını ortaya koyuyor.