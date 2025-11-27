Ekonomiye güven kritik sınırı aşamadı

AKP iktidarının yanlış politikalarının sonucu açlık ve yoksullukla boğuşan milyonlarca yurttaşın ekonomiye güveni kritik sınır olan 100'ün altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

İNŞAAT VE TİCARETTE SINIRLI ARTIŞ

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi, aylık yüzde 0,3 azalarak 83,6 olarak kayıtlara geçmişti.