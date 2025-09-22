Ekonomiye güven yine geriledi

TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. Eylül 2025'te gücen endeksi geriledi. Halihazırda güven endeksi güvensizliği ifade eden 100 puanın altındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte yürütülen tüketici eğilim anketinden elde edilen verilere göre, endeks Ağustos’ta 84,3 seviyesindeyken Eylül ayında yüzde 0,4 oranında gerileyerek yaşayarak 83,9’a indi.

Bu düşüş, hanehalklarının hem mevcut hem de gelecek dönem ekonomik duruma ilişkin beklentilerinin bozulduğunu ortaya çıkardı.

Eylülde görülen yüzde 0,4’lük gerileme, tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimlerinde bir miktar zayıflama olduğunu gösterdi.

Alt endekslerde ise en ciddi gerileme mevcut dönemde hanenin maddi durumda oldu. Bir önceki ay 70 puan olan bu endeks bu ay 67,8’e geriledi. Düşüş 3,2 puan oldu.

ENDEKS NASIL HESAPLANIYOR

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında bir değer. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.