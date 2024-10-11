Ekos işçileri direniş için hazır bekliyor

Emek Servisi

Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunana Ekos Teknoloji ve Elektril A.Ş işçileri dört aydır sendikalı olmak için mücadele ediyor. Daha önce sendikalı olan 8 işçiyi işten çıkarıp geri alan firma, bu sefer Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olmak isteyen işçileri ‘Fabrikayı kapatırız, taşınırız’ diyerek tehdit ederek caydırmaya çalıştı. Bunun üzerine açıklama yapan işçiler sendika haklarını almak için kararlı olduklarını belirtti.

EMEKÇİLER MÜCADELEYE HAZIR

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Gökhan Aydın, Ekos işçileri adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Yıllardır sendikasız olarak düşük ücretlere, işverenin ayrımcı uygulamalarına maruz kalan Ekos işçileri, işyerlerinde sorunların çözümü için sendikalı olmaya karar verdiler ve sendikamızı tercih ettiler. Ancak Ekos işvereni işçilerin sendikalaştığı ilk günden itibaren ne yazık ki işçilerin Anayasal haklarını kullanmasını hazmedemedi. Bakanlığa yetki müracaatımızı öğrenen işveren, önce örgütlenmeye öncülük eden 8 arkadaşımızı işten çıkarmaya kalktı. Sendikamızın ve üyelerimizin kararlılığıyla Ekos yönetimi, attığı bu yanlış adımdan geri döndü. Ekos işçilerinin çok yüksek beklentileri ve talepleri olmamasına karşın en temel hakkımızın kullanılmasına dahi tahammül etmediler. Sendikayla masaya oturalım, Toplu Iş Sözleşmesi (TİS) taleplerinizi alalım, müzakere edelim demediler. Bunun yerine sendikamızın yetkisine itiraz yoluna gidildi. Ekos işçileri firmaya zarar vermek değil birlik olarak büyütme taraftarı. Ancak Sendikal haklarını alamayan Ekos işçileri mücadele etmek için hazır.”