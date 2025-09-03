Ekosistem tehlikede

Haber Merkezi

Son zamanlarda yağış oranlarının düşmesi ve sıcaklığın artması sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle Bitlis'teki göllerin seviyesindeki düşüş bu yıl da devam etti. Birçok türden kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü kıyıları ile Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ile Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater göllerinde kuraklığın etkisiyle su kaybı yaşanıyor. Bu nedenle büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler, diğer göllerin kıyılarında da önceden su altında olan geniş alanlar gün yüzüne çıkıyor.

Bölgedeki besiciler, metrelerce çekilmenin ardından yeşeren kıyılardaki arazilerde hayvanlarını otlatıyor. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, şöyle konuştu: "Son 4-5 yıldır yağışlarda sürekli azalma var. Artış yönünde değişim olmadığı için kuraklığın şiddeti giderek devam ediyor. Havzada Van Gölü başta olmak üzere Arin, Nemrut Krater, Nazik ve Aygır göllerinde ciddi bir seviye alçalması var. Su ortamları azalınca ve bu alanlar küçülünce ekosistemde de bir dengesizlik yaşanmakta."