2026 EKPSS takviminin açıklanmasıyla birlikte adaylar için hazırlık süreci resmen başlamış oldu. Sınav ve başvuru tarihleri netleştiği için adayların planlamalarını bu takvime göre yapmaları büyük önem taşıyor. Peki, EKPSS ne zaman? İşte 2026 eKPSS başvuru ve sınav tarihi!

BirBilgi
  • 14.11.2025 14:06
  • Giriş: 14.11.2025 14:06
  • Güncelleme: 14.11.2025 15:30
EKPSS 2026: EKPSS Ne Zaman? 2026 EKPSS Başvuru ve Sınav Tarihi

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte, hem sınav tarihi hem de başvuru dönemi kesinleşti. Kamuya atanma hedefi taşıyan binlerce aday, “EKPSS 2026 ne zaman?”, “Başvurular hangi tarihler arasında alınacak?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan resmi tarihlerle 2026 EKPSS sürecinin tüm ayrıntıları…

EKPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre EKPSS 2026 sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

EKPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Adayların sınava hazırlıklarını planlayabilmesi için başvuru ve sınav sürecine ait önemli tarihler duyuruldu. EKPSS 2026’ya ilişkin tüm kritik tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

SüreçTarih
EKPSS Sınav Tarihi19 Nisan 2026
EKPSS Başvuru Başlangıç Tarihi04 Şubat 2026
EKPSS Başvuru Bitiş Tarihi24 Şubat 2026
EKPSS Geç Başvuru Günleri03 Mart 2026 – 04 Mart 2026
EKPSS Sonuç Açıklama Tarihi14 Mayıs 2026

2026 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS’ye ek olarak, kura yöntemiyle atanmak isteyen adaylar için ayrı bir başvuru takvimi belirlenmiştir. Kura sürecine ilişkin tarihler aşağıdaki gibidir:

SüreçTarih
Kura Başvuru Başlangıç Tarihi28 Nisan 2026
Kura Başvuru Bitiş Tarihi13 Mayıs 2026
Kura Geç Başvuru Günleri03 Haziran 2026 – 04 Haziran 2026

EKPSS 2026 BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru sürecinde adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden başvuru formunu dolduracak ve gerekli belgeleri yükleyecek. Başvuruların geçerli sayılması için işlemlerin belirtilen tarihler içinde tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücreti uygulanıyor.

EKPSS 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

EKPSS 2026 sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvurular 04 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

EKPSS geç başvuru günleri hangi tarihlerde?

Geç başvurular 03–04 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Kura başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

Kura başvuruları 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

