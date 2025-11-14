EKPSS 2026: EKPSS Ne Zaman? 2026 EKPSS Başvuru ve Sınav Tarihi

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte, hem sınav tarihi hem de başvuru dönemi kesinleşti. Kamuya atanma hedefi taşıyan binlerce aday, “EKPSS 2026 ne zaman?”, “Başvurular hangi tarihler arasında alınacak?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ÖSYM tarafından açıklanan resmi tarihlerle 2026 EKPSS sürecinin tüm ayrıntıları…

EKPSS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre EKPSS 2026 sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

EKPSS 2026 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Adayların sınava hazırlıklarını planlayabilmesi için başvuru ve sınav sürecine ait önemli tarihler duyuruldu. EKPSS 2026’ya ilişkin tüm kritik tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Süreç Tarih EKPSS Sınav Tarihi 19 Nisan 2026 EKPSS Başvuru Başlangıç Tarihi 04 Şubat 2026 EKPSS Başvuru Bitiş Tarihi 24 Şubat 2026 EKPSS Geç Başvuru Günleri 03 Mart 2026 – 04 Mart 2026 EKPSS Sonuç Açıklama Tarihi 14 Mayıs 2026

2026 EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EKPSS’ye ek olarak, kura yöntemiyle atanmak isteyen adaylar için ayrı bir başvuru takvimi belirlenmiştir. Kura sürecine ilişkin tarihler aşağıdaki gibidir:

Süreç Tarih Kura Başvuru Başlangıç Tarihi 28 Nisan 2026 Kura Başvuru Bitiş Tarihi 13 Mayıs 2026 Kura Geç Başvuru Günleri 03 Haziran 2026 – 04 Haziran 2026

EKPSS 2026 BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru sürecinde adaylar, ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden başvuru formunu dolduracak ve gerekli belgeleri yükleyecek. Başvuruların geçerli sayılması için işlemlerin belirtilen tarihler içinde tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücreti uygulanıyor.

EKPSS 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

EKPSS 2026 sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Başvurular 04 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

EKPSS geç başvuru günleri hangi tarihlerde?

Geç başvurular 03–04 Mart 2026 tarihlerinde alınacak.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Kura başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak?

Kura başvuruları 28 Nisan – 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.