EKPSS'de branş bazında sıralamalar erişime açıldı
ÖSYM, 2024-EKPSS branş bazında sıralamaları erişime açtı. Listeye, ais.osym.gov.tr'den ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.
Adaylar, branş bazındaki sıralamalarına, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.