EKPSS tercih sonuçları: 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklandı?

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2025 tercih dönemi 16-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşirken çok sayıda aday 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması yapıyor. ÖSYM'den henüz EKPSS tercih sonuçları açıklama tarihine dair resmi açıklama gelmedi. Geçtiğimiz dönemlerde benzer tarihlerde tercih döneminin gerçekleşmesi sebebiyle adaylar Geçen yıl EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklandı sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklandı? İşte ayrıntılar!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Ocak'ta başlayan EKPSS tercihleri ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre 27 Ocak Pazartesi günü bitiyor. Buna göre EKPSS tercihinde adaylar için son tercih günü 27 Ocak Pazartesi saat 23.59'a dek sürecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI

2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz dönemlerde EKPSS tercih sonuçları Şubat ayı ortasında açıklanmıştı. Bu yıl da ÖSYM'nin tercih sonuçlarını Şubat ayının ortasında açıklaması adaylar tarafından bekleniyor.

GEÇEN YIL EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl EKPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 19 Şubat tarihinde açıklanmıştı. 2025 yılı için de EKPSS sonuçlarının bu tarihe yakın bir günde açıklanması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EKPSS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Tercih sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'ye ait internet sitesinde T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle oturum açarak sonuçlarını öğrenebilecekler.