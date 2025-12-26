'Ekran izni' tartışması: AKP'den ilk yorum geldi

İktidara yakın medya organlarındaki tartışma programlarında AKP temsilcilerinin yerine gazetecilerin yer alması tartışma konusu oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AKP'li milletvekillerine ekran izni verildiğini yazdı.

Tartışmalara ilişkin, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'dan açıklama geldi.

Faruk Acar, "ekran izni" tartışmasına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz. AK Parti medya ve iletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir. Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır. Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında, "İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer Hürriyet yazarı Hande Fırat ise köşe yazısında, "siyasetçilerin tartışma programlarına çıkmadığını veya çağırılmadığını" belirterek; "Onların yerine vekalet yayınlarını ne yazık ki gazeteciler yapıyor. Hal böyle olunca da gazeteci siyasi parti sözcüsüne dönüyor. İster muhalefet ister iktidar kanadına yakın medya kuruluşu olsun ne yazık ki hepimiz çizgiyi aştık" demişti.

CNN Türk'te Hande Fırat'la aynı programda yorumculuk yapan Zafer Şahin, "Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur. Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.