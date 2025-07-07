Ekran karartmaya tepki

Balıkesir Burhaniye’de Halk TV ve SÖZCÜ TV’nin salı gününden itibaren 10 günlük karartılmasına tepki gösterildi. Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda SOL Parti, EMEP ve TKP tarafından yapılan açıklamada, ortak mücadele çağrısı yapıldı.

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, “Türkiye yanıyor, en güzel sahillerimizi çevreleyen ormanlarımız küle döndü. Her ne hikmetse egenin en güzel sahillerinde yangınlar çıkıyor, müdahale edilemiyor. Ülkeyi TÜİK, RTÜK kıskacına sıkıştıran gerici, faşist İktidar bu iki aparatla emekçiyi emekliyi yoksulluk sınırından ölüm sınırına itiyor yok ediyor. Her güne bir CHP’li belediye operasyonuyla uyanıyoruz. En son Adana, Adıyaman, Antalya belediye başkanları gözaltına alındı. RTÜK tam da bu dönemde devreye girdi HALK ve SÖZCÜ TV salı gününden itibaren 10 gün karartılıyor kapatılıyor” dedi.

Yüzer, “Cumhuriyet tarihinde bir ilk. İktidar fütursuzca, pervasızca Konuşanı yakarım diyor, halkı susturmaya çalışıyor. Geniş halk kitleleri, sosyalistler, emekçiler, kadınlar, çevreciler, demokrasiden, cumhuriyetten, adaletten yana olan halk güçleri birleşik mücadele hattında hep beraber faşizme karşı omuz omuza diyerek mücadele ediyoruz. TÜİK, RTÜK yöneticileri yargılanacak hesap verecek. Tüm hukuksuzlukların hesabını soracağız” diye konuştu.