Ekrem Coşkun'dan konkordato açıklaması

Bir süredir konkordato sürecinde olan Ekrem Coşkun Döner'in sahibi Ekrem Ccşkun yaşadığı konkordato sürecini kendi iradesiyle feragat ederek sonlandırdığını açıkladı. Mahkeme sürecinin tamamladığını duyuran Coşkun yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin bir son değil, yeni bir başlangıcın ilk adımı olduğu belirtti.

Konkordato sürecinden feragat edilerek dosyanın kapatıldığı ve artık yeni bir döneme girildiğini belirten Ekrem Coşkun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

"Bazen hayat ve ticaret yolu insana durup düşünmeyi, yeniden toparlanmayı öğretir… Biz de böyle bir süreçten geçtik. Bir süre önce yaşadığımız konkordato süreci artık geride kaldı.

Kendi irademizle bu süreci sonlandırdık feragat ettik ve mahkeme sürecini tamamladık. Bu bizim için bir son değil; aksine yeni bir başlangıcın ilk adımı oldu.

Bu süreçte yanımızda duran, bize inanan ve güvenini esirgemeyen yatırımcılarımıza, emekleriyle bu markayı ayakta tutan kıymetli personelimize, değerli paydaşlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan halkımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugüne kadar sofralarınıza misafir olabilmek, dualarınızda yer bulabilmek bizim için en büyük kazanç oldu. Bizim için artık yeni bir süreç başlıyor inşallah yakında bu süreçle ilgili detayları kamuoyu ile paylaşacağız."

GEÇEN YIL KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, geçen yıl haziran ayında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulunmuştu. Şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. 2013 yılında kurulan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.