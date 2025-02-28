Ekrem İmamoğlu 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ongun, paylaşımında, "Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek" ifadelerini kullandı.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler şunlar:

Umut Mürare, Halit Turan, Kenan Kıran, Burak Doğan, Tolgahan Erdoğan, Zeki Bahçe, Nedim Şener, Emre Ercis, Berk Dokucu, @atlashbr isimli x platformu kullanıcısı, @dava_adami_ isimli x platformu kullanıcısı, @TurKulis isimli x platformu kullanıcısı, @sabriamcaparodi isimli x platformu kullanıcısı, @trxhaber isimli x platformu kullanıcısı

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek. pic.twitter.com/q9aJYy8E7g — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 28, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Murat Ongun, savcılığın İmamoğlu'nun diplomasının iptali için YÖK ve İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdiği iddiaları hakkında açıklama yapmıştı.

Diplomanın iptalinin istendiğine yönelik iddiaların kaynağı olarak Nedim Şener'in yazısını gösteren Ongun, hukuki haklarını kullanacaklarını duyurmuştu.