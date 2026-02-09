Ekrem İmamoğlu: “2026 'reform yılı' değil, seçim yılı olacak”

Yaklaşık 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıda iktidarın 2026’yı “reform ve şahlanış yılı” ilan etmesini eleştirerek, toplumun büyük kesiminin bu söylemlerden uzak bir gerçeklik yaşadığını ifade etti.

Emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya zorlandığını, asgari ücretlilerin borçla ayakta kaldığını ve gençlerin gelecek hayali kuramaz hale geldiğini belirten İmamoğlu, yaşanan derin ekonomik krizin inkâr edildiğini söyledi.

Yeni ekonomi yönetiminin reform vaatlerine rağmen enflasyonun ve hayat pahalılığının ağırlaştığını vurgulayan İmamoğlu, yalnızca ocak ayı enflasyonunun yüzde 5’e ulaştığını hatırlatarak “şahlanıyoruz” söylemini “yalan siyaseti” olarak niteledi.

Türkiye’nin büyüdüğünün iddia edildiğini ancak bu büyümeden emeklilerin, asgari ücretlilerin ve çalışanların pay almadığını ifade etti.

"SEÇİM YILI OLACAK"

İmamoğlu, ülkenin potansiyeline rağmen mevcut yönetim anlayışının üretimi, kalkınmayı ve istihdamı konuşamaz hale getirdiğini savundu. Türkiye’nin içinde bulunduğu çıkış yolunun erken seçimden geçtiğini belirten İmamoğlu, “2026 reform yılı değil, seçim yılı olacak” dedi.

"BU ZİHNİYETİN 'KARA DÜZENİ' DAĞILACAK"

İktidarın muhalefet üzerindeki baskısını anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Rakiplerini güçle sindirmeye çalışan, her gün muhalefete tehditler savuran, kendisini savcı ve hâkim yerine koyup herkesi suçlu ilan eden zihniyet gidecek. Medyayı, iş dünyasını, siyaseti, akademisyenleri, öğretmenleri, memurları, işçileri, gençleri, sanatçıyı, işsizi, çaresizi bile korkutmaya çalışan bu zihniyetin 'kara düzeni' dağılacak."

"BÜYÜK BİR ALDATMA KAMPANYASI İLE KARŞINIZA DİKİLECEKLER"

İktidarın seçim döneminde hamasi söylemlerle oy toplamaya çalışabileceğini de vurgulayan İmamoğlu, yazısını şu cümlelerle noktaladı: