Ekrem İmamoğlu 27 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat'ta Ankara'ya giderek CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapacak. İmamoğlu'nun adaylık süreci hakkında konuşması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde gidecek.
Hakkında soruşturma açılan ve 6 Mart'a kada ifade vermesi istenen İmamoğlu, 27 Şubat Perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacağı kaydedildi.
İmamoğlu'nun adaylık süreci hakkında konuşması bekleniyor.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçimdeki tek aday durumunda.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
İmamoğlu ilk olarak 26 Şubat'ta ifade vermeye davet edilirken daha sonra 5 Mart'ta ifade vereceği açıklandı.