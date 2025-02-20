Ekrem İmamoğlu: 350 gram ramazan pidesi bu yıl 15 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. İmamoğlu geçen yıl 10 lira olan 350 gram ramazan pidesinin bu yıl 15 lira olacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "350 gr Ramazan Pidesi 15 TL. Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde” ifadesini kullandı.