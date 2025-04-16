Ekrem İmamoğlu, 7 TV kanalını RTÜK'e şikayet etti

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, bazı TV kanalları hakkında “masumiyet karinesi”ne aykırı yayın yaptıkları gerekçesiyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında inceleme başlatılması ve gerekli yaptırımların uygulanması için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurdu.

İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Berat Kaya tarafından yapılan başvuruda, kimi televizyon kanalları tarafından yapılan haber veya açık oturum formatlı yayınlarda, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada adı geçen kimi belediye personeli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kamu tüzel kişilik ve İBB'nin iştiraklerinin hedef alınarak hukuka aykırı biçimde programlara yer verildiği kaydedildi.

Başvuruda, söz konusu yayınlar incelendiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “adil yargılanma hakkı” başlıklı altıncı maddesinin 2. fıkrası ile anayasal seviyede güvence altında alınan “masumiyet karinesi”ne aykırı beyan, haber, görüş, değerlendirme ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

GEREKLİ YAPTIRIM VEYA TEDBİRLER KARARLARI ALINMALI

"RTÜK’ün yayın ilkelerine uygunluk yönünden yapacağı denetimin sahip olduğu çoğulcu demokratik yapısına uygunluk arz etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilen başvuruda şöyle denildi:

"Bu nedenle denetim ve yaptırım alanında sahip olunan takdir yetkisinin kamu yararının gerçekleşmesi, kamu düzenin korunması, eşitlik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışla kullanılması 6112 sayılı Kanunun bir gereğidir. Sonuç olarak aşağıda liste halinde gösterilen yayınlar hakkında Kurul’un 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatmasını, anılan Kanunda yer verilen yayın ilkelerine aykırı bu yayınlar hakkında gerekli yaptırım ve/veya tedbirler kararlarının alınmasını arz ve talep ederiz."

Başvuruda, yayın ilkelerine aykırı davrandığı belirtilen kanallar, şöyle sıralandı: "TGRT Haber, KRT TV, Akit TV, Kanal 24, A Haber, Ülke TV, ATV."