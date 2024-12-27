Ekrem İmamoğlu açıkladı: TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümen Toplantısı sonrası açıklamarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında iktidara eleştirilerde bulunarak, "Yerel seçimlerin ardından özellikle muhalefet partilerine ait belediyelerin hükümet tarafından hedef yapıldığını görüyoruz. Kimi zaman siyasi operasyonlar, kimi zaman ekonomik operasyon girişimlerin yaşandığı 8 aylık dönemde birçok örnek verebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Demokrasiyi sindirmek zorundasınız. Burası 27 Aralık'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiği, başkenti Ankara olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Siyasi olarak kayyumlar, ekonomik olarak da SGK prim borçlarını görüyorum ve ülkemizin bir demokrasi, hukuk ülkesi olması gerektiği prensibine ters düştüğünü belirtmek isterim. Belediyeleri silkeleme kavramı, belediyelerin mallarına haciz konulması, ciddi manada adaletsiz uygulamalar silsilesidir.

SURİYE'YE ZİYARET

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin bir heyet ile Suriye'yi ziyaret edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği olarak başta Şam olmak üzere Suriye'deki şehirlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, iki ülke şehirleri arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak, birliğimiz üyesi belediyeleri koordine etmek amacıyla da bir TBB heyetinin en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmesini hep birlikte kararlaştırdık."