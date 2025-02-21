Ekrem İmamoğlu adaylık için başvurdu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçim için başvurusunu gerçekleştirdi. Belgeler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.
Başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.
Pehlivan, İBB Başkanı İmamoğlu’nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.
Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.