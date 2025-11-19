Ekrem İmamoğlu, Adnan Menderes'in yargılanmasını anımsattı

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarına yönelik engelleme kararlarına ilişkin, "Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi" yorumu yaptı.

İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabına gelen erişim engeli kararının ardından X'te paylaşımlarda bulunduğu "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesaplarına da art arda gelen erişim engeli kararlarına tepki gösterdi.

"HA DÜN HA BUGÜN, KAFA AYNI"

Yassıada’da Adnan Menderes’in savunmasının engellenmesini hatırlatan İmamoğlu, "65 yıl geçti ama darbecilerin iradesi değişmedi. Ha dün ha bugün, kafa aynı" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: Ha dün ha bugün. Kafa aynı kafa. Sosyal medya hesaplarıma saldıran ve beni sessizliğe mahkum etmeye çalışanlara diyorum ki: 'Elektrikli sandalye ne kadar sandalye ise, sizin demokrasiniz de o kadar demokrasi…'"