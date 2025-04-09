Ekrem İmamoğlu: Ailemizi taciz etmeyi bırakın

Babası Hasan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun evinde arama yapılmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemizi taciz etmeyi bırakın" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ev baskınlarına tepki göstererek, "Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor" ifadelerini kullandı.

"AİLENİN İFFETİNE SALDIRILAR SİZİ HİÇ Mİ YARALAMIYOR?"

"Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan" diyen İmamoğlu, "Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor?" diye seslendi.

"BEN MERT OLMAYI HASAN İMAMOĞLU'NDAN ÖĞRENDİM"

"Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben mert olmayı ondan Hasan İmamoğlu'ndan öğrendim" diyen İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; Kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız. Hamdolsun tertemiz, alnı ak, başı dik insanlarız biz. Millet sizin kumpaslarınızı gördü, ne mizansen yaparsanız yapın artık kimse sizin kumpaslarınıza inanmıyor. Ama aile kutsalımızı çiğniyorsunuz. İnancımızı ve değerlerimizi de yok sayacak bir akıl tutulmasına doğru gidiyorsunuz.

Bu hukuksuzluk, bu aymazlık, tarihimizin hiçbir döneminde yaşanmadı. Bir gram vicdan kırıntısı kaldıysa vazgeçin bu aile tacizinden, boş dosyayı hile ve hurda ile doldurma çabanızdan. Mert olun! Her fırsatta Cumhurbaşkanı’nı savunan partiye tekrar seslenmek istiyorum; Ailenin iffetine, namusuna, haysiyetine ve dokunulmazlığına böylesine saldırılar sizi hiç mi yaralamıyor? Böyle bir zulmün Türk’ün örfünde, ananesinde yeri var mı? Daha ne kadar sessiz kalacaksınız bu terbiyesizliklere? Benim babamı; çocukluğundan bu yana siyaset, cemiyet ve iş hayatında herkes, bütün Trabzon bilir. Ben mert olmayı ondan Hasan İmamoğlu'ndan öğrendim. İşte bu adamın evine baskın yapıyorlar, haberiniz olsun."

Ailemizi taciz etmeyi bırakın.



Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor.



Buradan bunu yapan akla… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Kazdağları'ndaki yazlık evinde dün jandarma ekipleri tarafından arama yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapının kilitle açıldığını ve aramanın avukat olmadan yapıldığını açıkladı. Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazlık evinde de arama yapıldığını söyledi.