Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında

Yaklaşık 4 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada izleyici sıralarından "Ekrem Başkan" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Bu davada 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak olan İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep ediliyor.

Duruşma, İstanbul Adliyesi’ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda 10:00'da başladı.

Duruşmayı izleyenler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP PM Üyesi Berkay Gezgin, CHP'li ilçe belediye başkanları, Dilek ve Selim İmamoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu bulunuyor.

İmamoğlu, savunması sırasında ekonomi dahil pek çok konuya değinerek “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böyle bir tecridi yok. Susturulan, konuşturulmayan, vesikalık fotoğrafından korkulan bir Ekrem İmamoğlu var. Konu tam da budur, iyi dinleyin” dedi.

"SİZE BAKMAK YASAK MI SAVCI BEY?"

Bu sırada duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” diye yanıt verdi. Savcının sözüne tepki gösteren İmamoğlu ise "Savcı bana ön yargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı savcı bey? Sayın hakim, benim savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım. Bakmaya meraklı değilim” dedi.

İzleyiciler de alkış ve ıslıklarla tepki gösterince mahkeme başkanı bir daha aynı olayın yaşanması durumında salonu boşaltacağını söyledi.

KARAR ÇIKACAK MI?

Tam 1 ay önce görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamış ve İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

Savunmaların tamamlanması ve ek süre talep edilmemesi halinde mahkeme bugün kararını açıklayabilir.

ÖNCEKİ DURUŞMALARDA NELER YAŞANDI?

Davanın ilk duruşması 11 Nisan'da, ikinci duruşması ise 16 Haziran'da yapılmıştı.

İlk duruşmada, 15,5 milyon kişinin ön seçimde kendisine oy vermesi ve cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle tutuklu olduğunu söyleyen İmamoğlu, savunmasını şu sözlerle yapmıştı:

“Biz milletçe tam da arkanızda yazan ‘Adalet mülkün temelidir’ esası üzerine bir toplum olma gayreti içerisindeyiz. Demokrasiye, cumhuriyete, eşitliğe, hak ve hürriyetlerin korunması noktasında sonsuz gayret gösteren ve mücadele veren bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu kapsamda yürütülen süreçlerle ilgili elbette kaygı duyuyorum. Kaygı duyduğum kadar da üzülüyorum.

'İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR İRADESİNE KARŞI KAZANDIĞIM İÇİN TUTUKLUYUM'

Aynı zamanda ‘İnsanını yaşat ki devlet yaşasın’ diye halk ve devlet aklının yürüdüğü binlerce yıldır bu geleneğin temsilcileri olma gayreti içerisinde insanlarız. Bu gayret ve bu temenni burada duruşumuzun ve burada varoluşumuzun bence temelini oluşturmaktadır. Bugün burada bulunurken bende yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde Ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

20 Ocak'ta Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde konuşan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şunları söylemişti:

"Sakın bu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin, sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın."

KÜRSÜDEN İNMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI

Panel devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından" soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.