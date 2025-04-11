Ekrem İmamoğlu "Akın Gürlek" davasında Silivri'de hakim karşısına çıktı: Dava 16 Haziran'a ertelendi!

Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davası, Silivri'deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda görüldü. Mahkeme heyeti mütalaa için dosyayı savcılığa gönderdi. Davanın ikinci duruşması 16 Haziran Pazartesi saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki 2 No'lu duruşma salonunda görülen duruşma saat 10.20'de başladı. Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

DURUŞMADAN |

11.40 | Mahkeme heyeti mütalaa için dosyayı savcılığa gönderdi. Davanın ikinci duruşması 16 Haziran'da görülecek.

11.35 | Duruşmaya ara verildi. Dosyada "ara karar" verilmesi bekleniyor.

11.20 | Akın Gürlek'in Avukatı Abdullah Adır: "Müvekkilim terörle mücadele personelidir. 'Bak Başsavcı' denilerek Ekrem İmamoğlıu kendisini hedef göstermiştir. Müvekkilimle tüm terör örgütlerinin derdi var. Terör mahkemelerine görevlendirilmiştir kendisi."

Adır'ın bu sözleri üzerine duruşma salonunda bulunan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Terör mahkemesi mi var bu ülkede ne diyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı Tanal'ı "Müdahale etmeyin" diyerek uyardı.

11.18 | İmamoğlu’nun sanık kürsüsündeki ifadesi sona erdi.

10.34 | Kimlik tespiti sonrası duruşma başladı.

İmamoğlu'na "Sabıkanız var mı?" sorusu yöneltildi. İmamoğlu da "Sabıkam yok Allah'a şükür" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, savunmasına "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umuyorum ki ülkemiz adına sağlıklı kararlar verilmesini umuyorum. Açıkçası bugün buradayım ve ben miçin buradayım diye de insani olarak kendime soruyorum ve bunun cevabını bulmakta zorlanıyorum" sözleriyle başladı.

İmamoğlu, "Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın. Bugün burada bulunurken bende yıllar öncesinde bu kampüs içerisinde ergenekon kumpas davasını takip etmiştim. 'İstanbul'u kazanan Türkiye’yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ayrıca, ülke çapında gerçekleşen protestolarda tutuklu bulunan herkesin tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

İmamoğlu'nun sanık kürsüsündeki savunması özetle şöyle:

"NEDEN BURADA BULUNUYORUM?"

"Üzülerek ifade ederim ki 20 Ocak'ta vuku bulan bir paneldeki konuşmamla başlayan sürecin bugün beni Silivri’ye taşıması kaygılarımın ne kadar doğru olduğunu bana göstermiştir.

İsnat edilen suçlara cevabı vereceğim ama öncelikle ben neden burada bulunuyorum? Neden ben size şu an savunma yapıyorum bilmiyorum. Bugüne kadar kimi ifadeye çağırdınız da gelmedi. Kime ulaşamadınız da evinden almak zorunda kaldınız. Çok mu zor çağırdıktan bizim ifade vermemiz?

"SAVCI BİR TALİMAT DOĞRULTUSUNDA MI HAREKET ETMİŞTİR?"

(Akın Gürlek’e sözlerini kendi okudu) Bunun neresi tehdit ve hakaret. İsteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de ben sizin evlatlarınızı seviyorum ister normal insanoğlu ister başsavcı olun. Soruşturmayı izleyen savcı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması canlı mı izlemiştir yoksa bir talimat doğrultusunda mı hareket etmiştir? Yine saniyeler içinde bu soruşturmayı açan savcı ya da savcılık bunu servis edelim diyerek yayınlanmasını sağlamıştır. Yüce Türk yargısı adına size soruyorum bu karar doğru mudur böyle bir karar var mıdır?

Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Ben bu memleketin evladıyım. Bana bakan Türk bayrağını görür, bana bakan Mustafa Kemal Atatürk'ü görür. Terörle beni yan yana getiren haddini bilecek.

"TUTUKLADIĞINIZ ÖĞRENCİLERİ BIRAKIN"

5 yıllık arkadaşlarımın, 20 yıllık arkadaşlarımın iş yaptığım kişilerin hukukum olan kişilerin zorla ifadesi alınmak için çağrılması kime faydası var? Benim hayatım şeffaf bundan sonra da şeffaf olacak. Ben yargı huzurunda hayat boyu, yaşam boyu mücadelemi vereceğim.

Benim evladım saydığım, tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim."

10.25 | Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nden Silivri’ye alınmasının duruşmanın aleniyeti ilkesine aykırı olduğunu, CMK 19/3 uyarınca bu kararın kaldırılmasını, yargılamanın olağan koşullarda yapılmasını talep etti.

Duruşma savcısı talebin reddini istedi. Mahkeme söz konusu talebi, "adliyenin fiziki koşulları ve güvenlik gerekçesiyle" redetti.

SİLİVRİ ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Araç girişleri kontrollü olarak sağlandı.

Fotoğraf: DHA

Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmedi.

Fotoğraf: DHA

SORUŞTURMA HANGİ GEREKÇEYLE AÇILDI?

İmamoğlu, kritik soruşturmalarda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

İmamoğlu, 20 Ocak'ta CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifade vermeye götürülmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

"Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma."

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu'nun "7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması" talep ediliyor.