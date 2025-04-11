Ekrem İmamoğlu, "Akın Gürlek" davasında Silivri'de hakim karşısında!

Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davası, Silivri'deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda başladı.

"Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu'nun "7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması" talep ediliyor.

İmamoğlu, kritik soruşturmalarda görev alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

İHALE DAVASI DA BUGÜN GÖRÜLECEK

İmamoğlu, Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davasında da bugün yargılanacak.

2023'te İmamoğlu hakkında, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı,

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.

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