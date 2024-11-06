Ekrem İmamoğlu-Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi mi: İsmail Saymaz'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek görüşmesinin iptal edildiği gündeme gelmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunuduğu Gündem Özel programında konuyla ilgili konuştu.

Yarın öğle saatlerinde İmamoğlu'nun yapacağı hayırlı olsun ziyaretinin Akın Gürlek tarafından iptal edildiği iddiasıyla ilgili konuşan İsmail Saymaz, savcılık kaynaklarının kendisine "Başsavcımızın gerçekten Ankara'da bir programda var ancak kendisi bu programını unutmuştu. Dolaysıyla bu sonradan fark edildi, bu nedenle iptal etmek zorunda kaldı" dendiğini kaydetti. Saymaz, şu açıklamaları yaptı:

"Ben bir önceki oturumumuzda Ekrem İmamoğlu ve Akın Gürlek meselesini aktarmıştım. Tabi bu rada savcılık kaynakalrına ulaşıp teyit etmeye çalışıyordum. Sayın Başsavcıya ulaşamadım ama savcılık kaynkalaırndan bu bilgiyi teyit etemeye çalıştım. Bana, yarın bir görüşmenin olacağı ama son dakika iptal edildiğini teyit ettiler.

Onlar şöyle dediler, aslında doğru. Akın Gürlek, Adalet Bakan yardımcısıyken, uçaktayken İmamoğlu ile tanışıyorlar. Ama aslında bu randevulaşmanın o karşılaşmada olmadığını söylediler. 29 Ekim resepsiyonunda karşılaşmışlar. O sırada Vali beyin de olduğu ortamda konuşurlerken, İmamoğlu "hayırlı olsun" diyerek ziyarette bulunmak istemiş.

Bunun üzerine bir randevulaşma söz konusu olmuş. Adliye ve savcılık kaynaklarına göre, aslında daha önceden bir tarih belirlenmiş ama Ekrem Bey'in yoğunluğundan kaynaklı bu ötelenmiş. Yani ilk randevulaşma tarihini İmaoğlu belirledi, sonra yoğunluktan kaynaklı onu ötelediğini söylediler. Daha sonra yarın yapılacak görüşmede karar kılınmış. Ancak savcılık kaynaklları şöyle diyorlar:

"Başsavcımızın gerçekten Ankara'da bir programda var ancak kendisi bu programını unutmuştu. Dolaysıyla bu sonradan fark edildi, bu nedenle iptral etmek zorunda kaldı."

Ancak görüşme iptal edilmiş değil. Sonuçta bu bir hayırlı olsun ziyareti. Hayırlı olsun ziyareti siyaseten iptal edilecek bir ziyaret değil. Bu ziyaret mutlaka olacak.

Ben ısrarla sorum, "İptal mı edildi yoksa ertelendi mi? diye, bana "İptal edilmedi, ileri bir tarihte mutlaka olacak" dediler."