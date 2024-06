Ekrem İmamoğlu, AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta AKP adayı olarak girdiği seçimi kazanan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

Kartoğlu’na, "İş birliği içerisinde, dayanışma ve paylaşım içerisinde bir dönem olması" dileğini ileten İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, ilçelerden topladığımız bilgilerle 5 yıllık stratejik planı hazırlamış olacağız. Bu manada sizin bize anlatacaklarınız, yapacağınız sunum değerli. Diliyor ve istiyoruz ki İstanbul'umuzun her anını, her ilçesinde iletişim içerisinde geçirelim" ifadelerini kullandı.

"SİZİN BİZE ANLATACAKLARINIZ DEĞERLİ"

Şu ana kadar ziyaret ettiği 36. ilçe olduğunu söyleyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ilçeyle bu anlamda temaslarımız oldu. 2-2,5 saat, 3 saat. Her birinden çok güzel, çok değerli öneriler aldık. Bu hafta bitiriyoruz. İnşallah İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez, ilçelerden topladığımız bilgilerle, 5 yıllık stratejik planı hazırlamış olacağız. Bu manada sizin bize anlatacaklarınız, yapacağınız sunum değerli. Diliyor ve istiyoruz ki İstanbul'umuzun her anını, her ilçesinde iletişim içerisinde geçirelim. Döneminizde başarılar dilerim. İstanbul'umuza ve Başakşehir’imize iyi hizmetlerimizin olmasını temenni ediyorum. Bugünkü toplantımızın da en verimli şekliyle geçmesi dileğimizdir. Başarılar diliyorum."

KARTOĞLU: YENİ DÖNEMİNİZDE DE BAŞAKŞEHİR’E HİZMETLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Sayın Başkan, sizler ve ekibiniz hoş geldiniz ilçemize. Yeni dönem, sizlere de ekibinize de hayırlı olsun. İyi hizmetler nasip olsun. İnşallah ülkemiz için de kurumlarımız için de güzel hizmetler nasip olsun. Yeni döneminizde de İstanbul'a, Başakşehir'e hizmetlerinizi bekliyoruz. Başakşehir’imizi ziyaret etmenizden dolayı da teşekkür ediyoruz" şeklinde dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Kartoğlu, kurmaylarının katılımıyla Başakşehir’in sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.