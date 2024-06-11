Ekrem İmamoğlu, AKP’li Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ı ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’a tebrik ziyaretinde bulundu. Tombaş’a başarılı bir görev dönemi dileyen İmamoğlu, “İstanbul’umuzun her ilçesi önemli. 39 ilçenin tek tek başarı elde etmesi, yerelde dinamik ve uyumlu bir çalışma süreci ortaya koyması, bütüncül olarak da İstanbul'un çok güçlü bir başarıya kavuşması anlamına geliyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ı makamında ziyaret ederek seçilmesinden dolayı tebrik etti.

İmamoğlu, “Siyaset yarışının seçimde, sonraki başarı yarışının da vatandaşın huzurunda sürmesi gerektiğine inananlardanım. Bundan bütün ülkenin, tüm şehrin menfaat elde edeceğini de biliyorum. Umarım açık gönüllülükle, hep beraber başarıyı kovalarız” dedi.

"SULTANBEYLİ'NİN RAYLI SİSTEMLERE KAVUŞMASINA ÇOK AZ KALDI"

"Sadece bizim gözümüzden ilçeleri görmenin doğru olmayacağını, her ilçenin kendi yönetimi, bakışı ile bizden beklentilerini duymanın bize daha doğru bir güzergah çizeceğini bilen bir yönetimiz” diyen İmamoğlu, “Bu kapsamda, ilk dönemi olan Ali Başkanımızı Sultanbeyli'de ziyaret etmek, bizim için elbette değerli. Zira Sultanbeyli, İstanbul’umuzun değerli bir ilçesi, İstanbul'umuzun doğusundaki, en uçta gibi duran ilçelerden bir tanesi. Ama vatandaşların problemleri ve çözüm arayışlarıyla ilgili de en çok gündemde olması gereken ilçelerden bir tanesi. Bütün konuları biliyoruz. İstanbul'a raylı sistemlerle bağlantısının yapılmasına çok az bir zaman kaldı. Bunun da ilçemizde çok köklü değişimlere sonuç vereceğini düşünüyoruz pozitif anlamda” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ İCRAAT OLURSA MİLLET BUNDAN KAZANÇLI ÇIKAR"

"Siyaset yarışının seçimde, sonraki başarı yarışının da vatandaşın huzurunda sürmesi gerektiğine inananlardanım” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan bütün ülkenin, tüm şehrin menfaat elde edeceğini de biliyorum. Umarım açık gönüllülükle, hep beraber başarıyı kovalarız. Hep söylüyorum; yarış zamanı geldiğinde, en iyiyi yakalama yarışı olsun. Güçlü icraat olursa devlet, millet bundan kazançlı çıkar. Seçim zamanında ‘daha iyi kim yapar’ yarışı devam eder. Bu da nitelikli, kaliteli bir ortam doğurur. Ziyaretlerimizin tümden gayreti budur. İlk defa belki de belediyeler nezdinde bir 5 yıllık stratejik planı; merkezden, düşünen, konuşan değil de sizlerin de mutfağına gelip, onlardan dinleyerek, onlardan aldığımız bilgiler ve yapacağımız diğer toplantılar vesilesiyle bütüncül yapacağız. Bundan faydalanacağımızı düşünüyorum. Birbirimizi daha iyi takip edeceğimizi düşünüyorum. Bu kapsamda buradayız. Kolay bir maraton olmadı. Böyle 40-45 güne 39 ilçeyi sığdırmak, her ilçeyle 2-3 saat istişare etmek. Ama değerli bir maraton oldu. Bundan sonra da yine daha sağlıklı evrelerde, periyotlarda buluşmayı arzu ederiz. Ali Başkanımıza, seçilmiş heyetiyle, bürokrasideki yol arkadaşlarıyla, bütün Sultanbeyli halkıyla, hemşehrilerimize başarılı hizmetler diliyorum.”

TOMBAZ: HAYIRLI İŞLER YAPMANIZI TEMENNİ EDİYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaz da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Sayın Başkanım, hoş geldiniz Sultanbeyli’mize. Yeni dönemin hayırlı olmasını, hayırlı işler yapmanızın temenni ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Tombaz, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Sultanbeyli’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.