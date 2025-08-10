Ekrem İmamoğlu: Artık kimse yargının bağımsızlığı masalını anlatmasın

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada "tüm suçlardan beraat etmeli" şerhini koyan üye hakimin görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, "Hani adalet? Nerede yargı bağımsızlığı? Ortada hakaret olmadığı apaçık belli, uydurma bir dosyada hakkımda ceza verilmesine karşı çıkan bir hakim, ağır ceza mahkemesinden alınıp iş mahkemesine gönderildi. Üstelik bu ilk de değil" dedi.

"Haktan, hukuktan, hakikatten yana; vicdanıyla karar veren her hakim cezalandırılıyor" diyen İmamoğlu, "Bu mudur sizin adalet anlayışınız? Hakimlerin vicdanıyla verdiği kararlar nedeniyle görevden alındığı bir yerde adil yargıdan söz edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"MASKENİZ ÇOKTAN DÜŞTÜ"

"Maskeniz çoktan düştü" ifadesini kullanan İmamoğlu, "Artık kimse yargının bağımsızlığı masalını, adil yargılama hikâyesini anlatmasın. Hakimlerin ibret olsun diye cezalandırıldığı bir sistemden ne vicdan çıkar, ne de adalet" dedi.

İmamoğlu, son olarak şunları kaydetti: "Ama unutmayın; adaletin terazisi er ya da geç dengelenir. O gün geldiğinde kimse yaptıklarının hesabını vermekten kaçamayacak. HERKES İÇİN HER YERDE ÖNCE ADALET! ÖNCE HÜRRİYET!"

Hani adalet? Nerede yargı bağımsızlığı?

Ortada hakaret olmadığı apaçık belli, uydurma bir dosyada hakkımda ceza verilmesine karşı çıkan bir hakim, ağır ceza mahkemesinden alınıp iş mahkemesine gönderildi.



Üstelik bu ilk de değil.



NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’, ‘tehdit’ suçlarından oy çokluğu ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise İmamoğlu’nun beraatine karar vermişti.

Üye Hakim Mehmet Can Kozan, Ekrem İmamoğlu’nun tüm suçlardan beraat etmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koymuştu.

Hakim Kozan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden İstanbul 45. İş Mahkemesi’nde görevlendirilmişti.