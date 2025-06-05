Ekrem İmamoğlu: Asla vazgeçmeyeceğiz, milletimizle başaracağız

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, "Aziz Milletimiz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük adalet, demokrasi ve haysiyet mücadelesini veriyoruz. Milletimizin bereketini, ekmeğini, işini ve diplomasını çalanlara karşı umudun, geleceğin, millet iradesinin onur mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Millete ait makamları kendi koltuğu zannedenlere karşın işin, aşın, üretimin, adil paylaşımın, eşitliğin, Cumhuriyetimizin beka mücadelesini veriyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Adalet olmayan ülkede bereket olmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebep! Adaletsizlik, yoksulluk ve sefalet sonuç! Ya adalet, Ya sefalet!" Bu mücadele kutsaldır. Bu mücadele her aile ve vatandaşımız içindir! Bu mücadele çocuklarımız ve gençlerimiz içindir! Asla vazgeçmeyeceğiz! Milletimizle Başaracağız! Milletimiz Büyüktür!"